¿Qué restaurante ganó el Premio de sustentabilidad en Latinoamérica otorgado por The Worlds 50 Best?

The Worlds 50 Best, es un ranking de gran relevancia en el mundo gastronómico, puesto que hace un listado sobre los mejores restaurantes, resaltando aquellos espacios que nos muestran platillos únicos de la alta cocina.

En el ranking de Latinoamérica, no solamente galardono a los mejores lugares, también reconoció a los lugares con un premio de sustentabilidad, el cual se otorgó a un restaurante en México.

¿QUÉ LUGAR GANÓ EL PREMIO DE RESTAURANTE SOSTENIBLE 2024?

En el ranking de The Worlds 50 Best, no solamente galardonan lo mejor de lo mejor en gastronomía, también premian a los lugares que realizan acciones de sustentabilidad al momento de preparar todo tipo de platillos.

En el reciente ranking de los mejores 50 lugares de Latinoamérica, el premio fue otorgado a un restaurante de México, ubicado en el Valle de Guadalupe (Baja California), establecimiento que se destaca por emplear innovación en la elaboración de platillos mientras cuidan el medio ambiente.

El restaurante se llama Lunario, donde las prácticas de la chef Sheyla Alvarado han sido vitales en el lugar, empleando la filosofía "de la granja a la mesa". En sus elaboraciones, emplean insumos que provienen de granjas de la zona, y productos que sean cercanos al lugar, favoreciendo al consumo de productores locales y evitando el uso de transporte que contamine el medio ambiente.

Dentro de sus acciones para ser amigables al ambiente, también se destaca el uso de ciertos residuos para la creación de fermentos, o para la elaboración de abono que se proporcione a las granjas más cercanas. Incluso se menciona que se adaptan al stock de sus almacenes para la generación de sus menús, impulsando la acción de cero residuos.

Su menú se destaca por tener una temática libre de carne, en la que solamente emplean el pescado como proteína principal. De todos modos, han logrado impulsar menús veganos, permitiendo que más comensales puedan descubrir el restaurante.

Cabe recalcar que, también se observa su compromiso a la comunidad, en el que ofrece talleres de agricultura, pesca responsable, y junto a instituciones aborda la problemática de las mujeres sin hogar, así lo menciona el portal del ranking.

Fuente: Instagram The Worlds 50 Best

El premio de sustentabilidad nos muestra cómo ciertos lugares aplican acciones para proteger al ecosistema, manteniendo un gran sabor mientras disminuyen los residuos que se generan, pequeñas acciones que hacen un gran cambio. Por esa razón, Lunario fue merecedor de dicho premio del The Worlds 50 Best a nivel Latinoamérica.