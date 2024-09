"Que presente las pruebas": AMLO responde a Genaro García Luna tras acusación de vínculos con el narco

Este miércoles, el mandatario fue cuestionado sobre este hecho y mencionó que el exfuncionario sabe todo de él porque "era su trabajo" espiarlo

Por: Marcela Islas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió este miércoles respecto a las declaraciones de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, luego de una carta en la que mencionaba un vínculo entre la Cuarta Transformación (4T) y líderes del narcotráfico.

En su conferencia matutina, el mandatario fue cuestionado sobre este hecho y mencionó que el exfuncionario sabe todo de él porque "era su trabajo" espiarlo.

"¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo? Si era su trabajo, si yo era opositor, claro que me espiaba, entonces, escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios, es muy sencillo que los dé a conocer, él tiene todo", dijo.

DEA

De igual manera, López Obrador dio la recomendación a García Luna de solicitarle dicha información a sus amigos de la DEA y que sus abogados busquen al periodista Tim Golden, quien escribió el reportaje sobre los vínculos con el narcotráfico.

"Que presente las pruebas, que hable con Anabel. Si él no las tiene, la periodista... pero para que no falle, que les pida a sus amigos de la DEA la información. Y que para que no falle, que vaya al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos", agregó AMLO.

ISMAEL "EL MAYO" ZAMBADA

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, a través de una carta que escribió desde la cárcel de Brooklyn, Estados Unidos, afirmó que Ismael "El Mayo" Zambada está vinculado con la Cuarta Transformación (4T).

"El actual presidente de México, Andrés López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico; en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio, imputaron al presidente López Obrador y sus operadores", revela la carta atribuida a García Luna.

Asimismo, reveló que, durante cinco años de estancia en dicha cárcel, ha sido víctima de maltrato, amenazas y grabaciones ilegales, además de haber sido aislado en celdas de castigo.

En dicho escrito también expresó que no existen pruebas contundentes de su relación con el narco, y que el Poder Judicial de México y auditorías de Estados Unidos, supuestamente, ya desmintieron que su riqueza haya crecido de manera ilegal durante su labor como funcionario público en tiempos de Felipe Calderón.