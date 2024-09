¿Qué pasará con los autos chocolate que no se regularicen antes del 30 de septiembre?

El tema relacionado con los automóviles chocolate fueron abundantes, puesto que es una práctica que ha ido en aumento, además de ser ejemplares que requieren pasar por un proceso, con la finalidad de que puedan transitar libremente por las vías mexicanas.

La regularización de autos chocolate es un proceso muy sencillo, el cual ya se encuentra próximo a finalizar. Situación que ha puesto en alerta a las personas que adquirieron coches americanos, ya que no se sabe si se realizará decomisos a los autos que no tengan el proceso o que procederá, a continuación te revelaremos qué pasará.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS AUTOS CHOCOLATE QUE NO PASEN LA REGULARIZACIÓN?

Recordemos que la regularización de autos, es un proceso que se aplica a todos los coches que eran adquiridos en el extranjero, ya que al llegar a México se consideran ejemplares ilegales. De esta manera, dichos automóviles podrán transitar libremente por el territorio, puesto que se verificaban ciertas características del coche y los antecedentes que pudiera tener.

El último día para realizar el trámite es hasta el 30 de septiembre del 2024, puesto que el primero de octubre será el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia. Para que se inicie un nuevo decreto de la regularización de autos, deberá ser autorizado por la presidente Claudia Sheinbaum.

Por el momento se desconoce si se abrirá nuevamente la regularización, también no se sabe si al terminar el decreto los dueños de coches no legalizados serán decomisados, es algo que las autoridades todavía no han realizado un anuncio formal. Ante tal situación, si no tuviste tiempo para hacerlo, se recomienda que después de esa fecha no uses tu automóvil, para prevenir alguna multa por parte de las autoridades hasta que se proporcione un comunicado oficial.

Si todavía estás a tiempo, el proceso es muy sencillo, solamente hay que seguir algunos pasos para hacer el trámite:

Ingresa al sistema de citas para la regularización. Ingresa un correo electrónico, teléfono, CURP, NIV y código postal Agenda tu cita en la hora, fecha y módulo Repuve de tu preferencia. Acude al módulo con el vehículo, los documentos solicitados y el pago único. Esperamos a que nuestras placas estén listas para colocarlas en el coche.

Por eso se recomienda regularizar el auto, en caso de que finalice el decreto de los autos chocolate y no hayas tenido tiempo de hacerlo, será importante estar atento a las notificaciones del nuevo gobierno, para ver el tipo de medidas que se tomará en los próximos meses.