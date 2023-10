¿Qué pasa si haces una transferencia y no es recibida?, Te explicamos qué tienes que hacer

Antes eran muy notorias las largas filas en las ventanillas de las instituciones financieras, sobre todo al inicio de la semana o el último día laboral para los Bancos, ya sean lunes o viernes, sin embargo, esto ha ido cambiando con el auge que han tenido las aplicaciones de las bancas móviles.

El Banco de México (Banxico), ha diseñado el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el cual ha revolucionado la manera de enviar o recibir transferencias, al no tener que acudir a una sucursal para depositar o pagar servicios.

Todo esto se ha simplificado al contar con las bancas móviles en la palma de tu mano, donde se puede realizar transferencias de fondos, incluso entre beneficiarios de diferentes instituciones bancarias.

Pero, al tratarse de un sistema, este puede llegar a fallar, generando confusión y hasta estrés por no conocer el destino de nuestro dinero al realizar una transferencia y que no la reciba el beneficiario, aquí te decimos que puedes hacer en caso de que te suceda esto:

¿QUÉ HACER SI TU TRANSFERENCIA NO FUE RECIBIDA?

De acuerdo con Banxico, en caso de presentar problemas para recibir una transferencia, puedes realizar una consulta en MI-SPEI y una vez que se verifica que el pago no existe en el sistema, no se ha liquidado o fue devuelto, deberás acudir a tu banco con una impresión del resultado de tu consulta para conocer por qué no se efectuó el pago.

ASÍ PUEDES CONSULTAR UNA TRANSFERENCIA

Para checar el estado de una transferencia puedes ingresar al portal www.banxico.org.mx/cep/ para descargar el estado de tu transferencia realizada mediante SPEI, y aquí mismo puedes solicitar el comprobante electrónico de pagos realizado en los últimos 45 días.

REQUISITOS: