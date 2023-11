Que le vaya bien: AMLO acepta renuncia del ministro de la Corte Arturo Zaldívar

En la mañanera de este miércoles ocho de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), comentó a los medio de comunicación que sí aceptó la renuncia del ministro de la Corte Arturo Zaldívar, por lo cual el día de hoy enviará el oficio al Senado que es al que le corresponde decidir si se acepta o no la renuncia.

AMLO especificó que el procedimiento es de acuerdo a la constitución, el solo se encarga de presenta la renuncia. "Yo ya la acepte pero falta que la aprueba el Senado, si la llegan a aceptar yo voy a enviar una terna para la sustitución, voy empezar a ver a quien propongo, haber si tengo suerte y le atino, he propuesto a cuatro y dos salieron conservas", expresó el presidente.

PANORAMA

AMLO argumentó que todo es cuestión de interpretación. "Si una persona ya no quiere un cargo no se le puede obligar. Ya lo hice con el ministro Medina Mora, envíe el oficio y el Senado decidió. Me estoy inclinando por presentar tres mujeres para la sustitución, debido a que las mujeres son más honestas, más definidas, muy trabajadoras y tienen muchas virtudes", dijo el mandatario federal.

El presidente aclaró que aun no puede decir los nombres de las candidatas porque lo tiene que analizar muy bien. Yo nunca he enviado una terna diciendo quien quiero que sea el o la elegida, el Senado es el que decide", refirió AMLO.

López Obrador agregó que lo que debe de haber es lealtad al proyecto. "A los que puse y no respetaron eso no me traicionaron a mí, traicionaron al pueblo y a la Cuarta Transformación. Tengo mucha gente que me ha apoyado y están al 'pie del cañón' sacando adelante los proyectos y hay otros que prefieren dejar el cargo de un momento a otro", concluyó AMLO.