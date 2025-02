¿Qué hacer si tu acta de nacimiento no está registrada en el Registro Civil?

En caso de no aparecer en la Base de Datos Nacional hay un proceso a seguir para facilitar el procedimiento

Por: César Omar Leyva

El acta de nacimiento es uno de los documentos más importantes para los ciudadanos mexicanos. Expedido por el Registro Civil, este documento sirve para certificar la identidad de una persona, proporcionando datos clave como nombre, fecha y lugar de nacimiento, así como los detalles de sus padres.

Sin este documento, el acceso a derechos fundamentales, como salud, educación y trámites legales, sería muy limitado.

Desde 2016, el formato único con medidas de seguridad ha permitido que los ciudadanos obtengan su acta de nacimiento certificada en línea, lo que simplifica trámites y asegura la autenticidad del documento.

¿Y SI TU ACTA DE NACIMIENTO NO APARECE EN EL SISTEMA?

Si al intentar consultar tu acta de nacimiento en la plataforma digital del Registro Civil no encuentras los resultados deseados, es posible que tu documento aún no esté registrado en la Base de Datos Nacional. No te preocupes, hay pasos específicos que puedes seguir para que tu acta sea incorporada correctamente.

PASOS PARA REGISTRAR TU ACTA DE NACIMIENTO EN LA BASE DE DATOS NACIONAL

Envía un correo al Registro Civil : Dirígete a la entidad donde se registró tu nacimiento y envía un correo con el asunto "Solicitud de incorporación de acta". En el mensaje, adjunta los siguientes documentos en formato PDF:

: Dirígete a la entidad donde se registró tu nacimiento y envía un correo con el asunto "Solicitud de incorporación de acta". En el mensaje, adjunta los siguientes documentos en formato PDF: Imagen escaneada del acta de nacimiento.

Imagen escaneada de la CURP.

Asegúrate de que las imágenes sean claras y legibles: No envíes fotos, ya que la calidad puede afectar la lectura de la información. Además, las imágenes no deben tener tachaduras ni enmendaduras.

Incluye la siguiente información en el cuerpo del correo:

CURP

Nombre completo (nombre(s), apellidos)

Sexo

Fecha de nacimiento

Entidad y municipio de registro

Número de acta y libro

¿QUÉ HACER SI NO RECIBES RESPUESTA PRONTO?

Si no recibes respuesta al correo o deseas hacer un seguimiento, puedes llamar directamente al Registro Civil o acudir en persona para obtener más detalles sobre el estado de tu solicitud. Recuerda que el tiempo de incorporación varía según la entidad federativa, por lo que debes tener paciencia.

En caso de que se detecte alguna inconsistencia en la información de tu acta, el Registro Civil te informará sobre los pasos a seguir para corregir cualquier error.

Aunque el proceso pueda tardar un poco, el Registro Civil trabaja para garantizar que todos los documentos estén debidamente registrados y accesibles para la ciudadanía.