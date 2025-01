¿Qué hacer si encuentras un nido de tortugas en la playa? Esto nos dice la Conanp

Si visitas una playa en México y te encuentras con huevos de tortugas, debes hacer ciertas acciones sencillas para su preservación y protección

Por: Karla Salinas

México se destaca por ser el principal destino al que llegan miles de tortugas, ejemplares que se encargarán de colocar sus nidos en la playa para que nazcan sus crías, siendo un espectáculo natural al que pocas personas tienen acceso para ver.

Se han dado casos en los que se encuentran dichas anidaciones en zonas hoteleras o playas muy visitadas. Para que te unas a su protección, te detallaremos qué debes hacer en esos casos, según la Conanp, medidas que favorecen el nacimiento de los conocidos animales marinos.

¿QUÉ HACER AL VER UN NIDO DE TORTUGAS, SEGÚN LA CONANP?

Ser testigo de un nido de tortugas en la playa es algo indescriptible, puesto que es una belleza de la naturaleza que no ocurre todos los días. Es posible que enternezca tu corazón, sabiendo que en pocos días saldrán pequeñas tortuguitas, pero debes tener cuidado y protegerlas.

Primero, ante esos sucesos, es común que sea posible ver la llegada de la tortuga a la playa, algo magnífico de apreciar Desde ese punto hay que ser precavidos, mantén una distancia de 30 metros, puesto que el animal puede estresarse y afectar su proceso de anidación.

Es válido tomarle fotos, siempre y cuando se siga la distancia anterior y no se haga uso de flash o luz, puesto que es algo que afecta la visibilidad de la especie, además de ser algo molesto para ellas. Por último, no borres las huellas que dejan en la arena; ayuda a que la demás gente no pise el rastro.

Ante tal situación se recomienda mantener distancia de los huevecillos y no tocarlos, puesto que se está ante animales que se encuentran en peligro de extinción, además de ser ejemplares muy delicados que ante un mal manejo se pueden dañar.

¿A QUIÉN DEBES LLAMAR?

Ya que consideraste lo anterior, es importante que te comuniques con las autoridades para notificar la ubicación exacta del nido de tortugas en la playa, puesto que serán los encargados de tomar las medidas necesarias para su protección, así lo menciona la Conanp.

Para ello, se recomienda llamar al 800 776 3372 o enviar un correo al denunciasprofepa.gob.mx. Incluso, podemos notificarlo al 911 para que envíen a personal capacitado.

Recordemos que la Ley General de la Vida Silvestre, destaca que cualquier ejemplar de tortuga marina está protegida ante la ley, por lo que está prohibida su venta y comercialización, así lo menciona el artículo 60. La sanción por dañar una tortuga o capturar, es de uno a 8 años de prisión y hasta 3 mil días de multa, según lo especifica el Código Penal Federal en el artículo 420.

Al ver un nido de tortugas en la playa, aplica las acciones anteriores de la Conanp; es una especie que requiere de tu ayuda para su preservación. Cuídalas y sigue lo anterior para no tener problemas ante la ley.