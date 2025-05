¿Qué autos no circulan en la CDMX este miércoles 23 de abril? Evita multas innecesarias

Este miércoles 23 de abril, el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no decretará contingencia ambiental.

El incumplimiento de esta medida puede derivar en una multa económica de 20, 25 o hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Además, el auto será inmovilizado y remitido al corralón hasta que se pague la sanción correspondiente.

¿QUÉ AUTOS NO CIRCULAN EN LA CDMX ESTE MIÉRCOLES 23 DE ABRIL?

De acuerdo con las disposiciones del programa, no podrán circular los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, y que cuenten con holograma 1 o 2, en un horario que va de las 5:00 a las 22:00 horas.

La medida tiene como objetivo reducir la carga vehicular y las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los conductores pueden consultar si su vehículo está sujeto a la restricción ingresando al portal oficial del programa Hoy No Circula en la CDMX: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx. Ahí solo deben introducir el holograma y el último dígito de la placa.

¿DÓNDE APLICA EL HOY NO CIRCULA?

En la Ciudad de México, estas son las alcaldías donde se implementa el programa:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Mientras que en el Estado de México, se aplica en los siguientes municipios

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Cabe recordar que el único día en que el Hoy No Circula no se aplica a ningún vehículo es el domingo.

En días con mala calidad del aire, la CAMe puede activar un Doble Hoy No Circula, el cual restringe también la circulación de algunos vehículos con hologramas 0 y 00, así como una parte de los holograma 1. Estas medidas buscan proteger la salud de los habitantes y reducir los niveles de contaminación.

Este miércoles, sin embargo, no hay contingencia, por lo que la aplicación del programa será la habitual.