¿Puedo ir a la cárcel por no pagarle al banco? Esto dice la Condusef

En México, solicitar préstamos a instituciones financieras es una práctica común entre los ciudadanos, quienes recurren a créditos personales, hipotecas, tarjetas de crédito y financiamientos automotrices para satisfacer diversas necesidades.

Sin embargo, el incumplimiento en el pago de estas deudas puede generar preocupaciones sobre las consecuencias legales.

¿SE PUEDE IR A LA CÁRCEL SI NO SE PAGA UNA DEUDA?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), es poco probable que una persona enfrente prisión por no pagar un préstamo bancario o un crédito departamental. La Condusef aclara que la falta de pago de una deuda civil no es motivo suficiente para que una persona sea encarcelada.

Aunque las deudas pueden acarrear serias consecuencias financieras y legales, la posibilidad de ir a la cárcel por no pagar a un banco en México es prácticamente inexistente. Es fundamental que los usuarios se informen sobre sus derechos y opciones en caso de incumplimiento para manejar sus deudas de manera efectiva.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO PAGAR UNA DEUDA?

Las repercusiones más comunes de no saldar una deuda incluyen el aumento de la cantidad adeudada, así como los intereses moratorios. Si la situación de morosidad persiste, la institución financiera podría vender la cartera vencida a un despacho de cobranza. Esto podría llevar a un embargo judicial, un proceso legal que permite la incautación de bienes para saldar la deuda.

No obstante, el embargo debe estar justificado y no puede exceder el monto de la deuda. Por ejemplo, si se debe una cantidad modesta, como 5 mil pesos, no es razonable que se embarguen bienes de mayor valor. El embargo puede realizarse sobre salario, inmuebles, vehículos o cuentas bancarias, pero siempre bajo la autorización de un juez, quien debe emitir un documento oficial.

Además, es importante recordar que un embargo extrajudicial sin la debida autorización judicial es ilegal. El historial de pago también se ve afectado, ya que la morosidad puede llevar a una calificación negativa en el Buró de Crédito, que registra la puntualidad de los pagos y la morosidad de los usuarios

Esta información es importante para futuras solicitudes de crédito, aunque los registros negativos se eliminan con el tiempo, dependiendo del monto de la deuda.