Promoción en septiembre: Viva Aerobús remata vuelos en 35 pesos

Para quienes aún no conocen a Viva Aerobús, es una aerolínea que se ha destacado por ofrecer tarifas accesibles que permiten a los viajeros explorar México y otros destinos internacionales sin romper su presupuesto. Con un enfoque en brindar opciones asequibles para volar, Viva Aerobús se ha convertido en la elección preferida de aquellos que desean viajar sin gastar una fortuna.

Actualmente la aerolínea de bajo costo líder en México, ha anunciado una emocionante oferta que hará que los amantes de los viajes y las aventuras se emocionen como nunca. Durante todo el mes de septiembre de 2023 Viva Aerobús pone a la venta una amplia variedad de vuelos con precios muy bajos para sus usuarios.

Si eres de las personas que sueñas con explorar México o simplemente deseas tomarte un merecido descanso, este es el momento perfecto para hacerlo. Viva Aerobús brinda la oportunidad de viajar a destinos fascinantes por tan solo 35 pesos. No importa si eres un aventurero experimentado o si este será tu primer viaje, estas ofertas hacen que volar sea accesible para todos.

AMPLIA VARIEDAD

Esta oferta de Viva Aerobús incluye una amplia variedad de destinos en todo México. Desde ciudades emocionantes hasta paraísos en la playa. Aquí hay una lista de algunos de los destinos que puedes explorar con esta oferta:

- Acapulco. Disfruta de las hermosas playas y la vida nocturna de esta famosa ciudad costera.

- Cancún. Sumérgete en las aguas turquesas del Caribe y explora las ruinas mayas.

- CDMX. Descubre la capital de México con su rica historia y cultura.

- Chihuahua. Explora la belleza natural de la región y descubre su rica herencia histórica.

- Guadalajara. Disfruta de la vibrante escena gastronómica y cultural de esta ciudad.

- Los Cabos. Relájate en las playas de arena blanca y disfruta de la vida nocturna.

- Mérida. Descubre la cultura y la historia de esta ciudad en la península de Yucatán.

Estos son solo algunos ejemplos de los destinos que Viva Aerobús tiene para ofrecer. Con una lista tan amplia puedes personalizar tus viajes de acuerdo a tus preferencias y presupuesto.

Es importante tener en cuenta que estos vuelos de remate de Viva Aerobús son parte de la Tarifa Zero, lo que significa que no permiten cambios. Además la oferta incluye solo un artículo personal, que puede ser un bolso, maletín, pañalera, portavestidos, portatrajes o mochila pequeña, siempre que no exceda las medidas de 45 cm x 35 cm x 20 cm.