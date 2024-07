"Prometí 100, cumplí 98": AMLO aclara que dejará dos compromisos pendientes a Claudia Sheinbaum

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseveró que solo le dejará dos compromisos pendientes a la virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum: el Caso Ayotzinapa y la descentralización de secretarías.

López Obrador explicó que ha cumplido con todo lo que tiene que ver con beneficiar al pueblo de México. "No me acuerdo de nada que haya ofrecido y que no vaya a cumplir, en obras en beneficio de la gente. Lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo, se está trabajando en eso. Casi todo se ha cumplido", comentó AMLO.

"Ofrecí 100 compromisos, pero hay uno o dos están pendientes: el que tiene que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización, básicamente, pero hemos hecho 100 cosas más", señaló el presidente.

PRESUPUESTO

En lo referente a los trabajos de transición con Claudia Sheinbaum, AMLO aseveró que "todo va a quedar cubierto hasta diciembre" en lo referente al próximo presupuesto que deberá presentarse en próximas semanas al Congreso.

"En el caso del presupuesto se trabaja de manera conjunta. Es la presidenta electa quien tiene la decisión porque aunque a nosotros nos toque elaborar una parte, a ella le va a tocar enviarla y va a ser el presupuesto que va a ejercer en sentido estricto", comentó.

NO DEJAR UN LEGADO

López Obrador expresó claramente su deseo de no dejar un legado que incluya su nombre en ningún espacio público.

"Cuando me retire, no quiero que ninguna escuela, calle, monumento, estatua u organización lleve mi nombre", declaró el presidente, subrayando su preferencia por un retiro discreto y sin homenajes públicos.

TESTAMENTO

El mandatario comentó que ya tiene preparado su testamento, el cual se encuentra resguardado en una notaría. Sin embargo, mencionó la posibilidad de hacer ajustes a este documento en el futuro.

Este testamento refleja su deseo de organizar sus asuntos personales de manera transparente y austera, sin dejar espacio a especulaciones o controversias.

FUTURO LITERARIO

AMLO también compartió el éxito de su libro ¡Gracias!, que ha alcanzado altas ventas y será reeditado. Informó, recibió un anticipo de tres millones de pesos por la obra, de los cuales pagó un millón en impuestos, destacando así su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Con relación a sus pensiones, el presidente afirmó que está revisando lo correspondiente, asegurando que recibirá aproximadamente 21 mil pesos y acceso a servicios de salud gratuitos.

López Obrador expresó su entusiasmo por su futuro como escritor. "Voy a ser muy feliz porque ya me estoy entusiasmando por el libro que escribiré sobre el México prehispánico", comentó, añadiendo que nunca más publicará sobre política.