Profeco: ¿Te gustaría cambiar tus contactos de luz? Estos no son seguros

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado un estudio de calidad sobre los contactos de luz, esto para determinar que se cumplieran con las normas mexicanas establecidas en cuanto a su seguridad e información para los consumidores.

Profeco llevó a cabo un análisis de 15 modelos de contacto tipo dúplex de 10 marcas con capacidad para 20 amperes de tipo doméstico, se practicaron diversas pruebas y se verificó que cumpplieran con lo requerido; estipulado en las normas de referencia, así como su tensión asignada en Volts (V); potencia en Watts (W); corriente de amperes (A); marca, modelo y país de origen.

La dependencia verificó que los contactos y clavijas no presentarán defectos o daños (reblandecimiento o aflojamiento de las conexiones eléctricas o mecánicas, deterioro de los envolventes, desgastes que perjudique el uso posterior) esto durante su empleo de manera normal (10 mil ciclos de insertar y retirar ambos artefactos eléctricos, contacto y clavija).

Se realizaron pruebas de seguridad eléctrica, las cuales determinan que no exista forma de tocar las partes energizadas de estos artículos durante su uso, que tengan un aislamiento adecuado esto con el fin de resistir su flujo de corriente elétrica, así como determinar la tensión eléctrica donde pueda soportar el aislante de los contactos y clavijas sin que presenten arcos eléctricos, flamas u otros defectos.

Sin embargo, también se calificó que la corriente de contacto que se encuentra en la superfie de los mismos y clavijas no sea de manera excesiva, (esta corriente es la que sentimos cuando estamos cargados electrostáticamente y al tocar una superficia metálica nos da un chispazo).

El laboratorio de Profeco ha revisado que también el máximo calentamiento pudiera presentarse en partes accesibles de los contactos y clavijas, así con el paso de la corriente eléctrica en su uso intensivo.

De igual forma, se llevaron a cabo pruebas méxicanas, esto con el fin de valorar la seguridad que las marcas ofrecen con respecto a la manipulación que se haga de los productos, como puede ser un jalón, pisotón, conexión o desconexión en su uso normal.

CONTACTOS NO SEGUROS

– Bticino E60 28 N (R). Con un costo de 80 pesos, fabricado en México, no cumplió con las pruebas mecánicas, ya que al insertarle una clavija ésta no se retiene. Esto supone un riesgo de choque electrico.

– Bticino SE6028NPTL (Modos Pro). Con un costo de 80 pesos, fabricado en México, tampoco cumplió con las pruebas mecánicas, ya que al insertarle una clavija ésta no se retiene.

– Bticino SQZ5215ATCKD. Con un costo de 87 pesos, fabricado en México, igualmente incumplió las pruebas de seguridad, debido a que no retiene las clavijas.

– Halux Pize 79344. Con un costo de 65 pesos, fabricado en China, no cumple durante su operación normal, por lo que supone un riesgo de choque eléctrico. Además, después de 10,000 ciclos de insertar y retirar los contactos, presentaron un reblandecimiento, permitiendo el acceso a las partes vivas, lo cual incumple la NOM-003-SCFI-2014.

– Igoto IN0X2001. Con un costo de 60 pesos, fabricado en China, no cumplió con las pruebas mecánicas, ya que al insertarle una clavija ésta no se retiene. En ese sentido, supone un riesgo de choque eléctrico.

– Iusa Tradizione CAT 353T. Con un costo de 27 pesos, fabricado en México, no cuenta con garantía y no cumplió con las pruebas mecánicas. No retiene las clavijas, por lo que igualmente hay riesgo de choque eléctrico.

– Leviton Cien 2H12 C0. Con un costo de 48 pesos, fabricado en México, no cumple durante su operación normal, por lo que supone un riesgo de choque eléctrico. Además, después de 10 mil ciclos de insertar y retirar los contactos, presentaron un reblandecimiento, permitiendo el acceso a las partes vivas, lo cual incumple la NOM-003-SCFI-2014.

– Volteck 25076 CODO-B. Con un precio promedio de 43 pesos, fabricado en China, no cumplió con las pruebas mecánicas, ya que al insertarle una clavija ésta no se retiene. En ese sentido, supone un riesgo de choque eléctrico.

Además, Estévez DUP-1524. Con un costo de 65 pesos, fabricado en México, si bien es seguro, no cuenta con garantía, por lo que incumple la NOM-024-SCFI-2013.

CONTACTOS QUE SÍ SON SEGUROS

– Eaton (Royer) 100-6288WPR, con un costo de 60 pesos, fabricado en China, cumplió con las pruebas de seguridad eléctrica y mecánica.

– Halux 110344, con un costo de 30 pesos, fabricado en China, pasó todas las pruebas.

– Igoto PB105/2-B, con un costo de 43 pesos, fabricado en China, superó todas las pruebas.

– Schneider Electric, con un costo de 56 pesos, fabricado en Chile, pasó todas las pruebas.

– Veto PLU60880, con un costo de 185 pesos, fabricado en China, superó todas las pruebas.

– Volteck Línea española 47059 CODO-EB, con un precio promedio de 51 pesos, fabricado en China, superó todas las pruebas.

Todos los contactos fueron analizados y han cumplido con las pruebas de calentamiento, además también pasaron la prueba de su seguridad de la envolvente.

La Profeco ha recomendado adquirir estos productos en los establecimientos formales y no en un comercio informal, que no cuenten con las certificaciones correspondientes; solicitar al comercio su sello de garantía, así como comprar el producto adecuado, esto dependiendo del uso que se le vaya a dar; si será en interiores o exteriores.

Este estudio se ha puplicado en su edición más reciente de la Revista del Consumidor, donde ya se puede consultar completo en su sitio web.