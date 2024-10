Profeco: Los maquillajes en polvo que la procuraduría no aprobó, te damos los detalles

Profeco maquillajes. Fuente: Pexels/Photo By: Kaboompics.com, Facebook

Al comprar maquillaje, constantemente vamos en busca de productos de calidad, los cuales nos ayuden a obtener un mejor acabado en la piel. Al ser productos costosos, uno desea adquirir cosméticos que sean de buen precio y proporcionen la mejor calidad a sus consumidores.

Anteriormente, ya habíamos hablado sobre los maquillajes en polvo que habían sido catalogados como los mejores, según la Profeco. Ahora es momento de mencionar los cosméticos que no lograron cubrir las expectativas de la procuraduría, te daremos sus razones.

¿CUÁLES SON LOS MAQUILLAJES NO RECOMENDADOS?

En un estudio de calidad realizado por la Profeco en la Revista del CONSUMIDOR (noviembre 2022), analizaron un total de 50 productos, de los cuales buscaban analizar la veracidad de la información proporcionada al consumidor, el contenido neto y la caída del producto de la piel.

Aunque gran parte de los maquillajes en polvo analizados obtuvieron calificaciones positivas, hubo productos que la procuraduría no aprobó, debido a diversos factores que son importantes. Hubo productos que la Profeco destacó que su contenido neto no era acorde a lo promocionada, de los cuales se encuentran los siguientes:

Saniye, Snail Extract, con 52.7% menos.

im Natural, Polvo facial con arroz, con 30.6% menos.

Italia Deluxe, Mineral Full Coverage, con 21% menos.

Bella, polvo de arroz, con 17.7% menos.

L.o.c.k.n´tap, con 10.3% menos.

Por otro lado, es común encontrarnos con maquillajes que cuentan con divisas leyendas impresas en los envases, de las cuales muchas de ellas no cuentan con pruebas que aseguren dicho efecto en la piel, los maquillajes que no lo cumplen son los siguientes:

Zan Zusi, BB Protección UV

RENOVA, matte natural

byapple, polvo compacto matificante

im Natural, polvo facial con arroz

Bella, polvo de arroz

Natura una

Bissú, maquillaje compacto

Por otro lado, hubo maquillajes en los que no cumplen con la normativa en el etiquetado, y muchos de ellos tenían la información en inglés, no demostraban los ingredientes que empleaban o no contaban con la identificación del responsable. Dentro de los productos se destacan los siguientes:

Amuse, compact powder

Beauty Creations, powder foundations

L.A. Girl, Pro Face HD

Italia Deluxe, Mineral Full Coverage

Italia Deluxe, Two Way Mineral Powder

Italia Deluxe, silky powder

HEMA, polvo matificante

3INA, The Compact Powder

Fuente: Revista del CONSUMIDOR

Al comprar maquillajes en polvo, es importante que siempre leas su contenido y adquieras productos en buen estado en tiendas oficiales, con la finalidad de tener lo mejor en casa, además de evitar el consumo de productos piratas, así lo menciona el artículo de la Profeco.