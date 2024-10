Profeco: Los champús para pelo teñido que no recomiendan comprar, esto es lo que se sabe

La función principal del champú, es la de limpiar el cuero cabelludo de todo tipo de impurezas adheridas. En la actualidad, podemos encontrar una amplia variedad de opciones disponibles para el consumidor, pero hoy nos enfocaremos en los productos para melenas que tengan algún tinte capilar.

Los champús para pelo teñido, suelen usarse para limpieza y con la finalidad de mantener el color por más tiempo, siendo un producto de belleza ampliamente usado. En la revista de la Profeco, en uno de sus estudios de calidad, nos mencionan algunas marcas que no debemos adquirir, a continuación te revelamos cuáles y por qué.

¿CUÁLES SON LOS CHAMPÚS QUE NO SE RECOMIENDAN?

En la Revista del CONSUMIDOR (octubre 2024), se realizó un análisis a 15 productos de champú para el pelo teñido o con algún tinte, puesto que es un insumo relevante en la limpieza del cabello, puesto que se encargará de eliminar las impurezas adheridas y manteniendo el tono de la melena.

Dentro del estudio de calidad de la Profeco se verificó el contenido neto, pH, viscosidad, cambio de color en el pelo, calidad cosmética, calidad de desempeño y veracidad de la información presentada.

Aunque encontró buenos resultados al final, hubo productos los cuales no eran recomendados, debido a que no contenían el contenido neto mencionado o por no comprobar las leyendas que ostentan en el envase. En cuanto a los productos que no tienen el contenido declarado, se destacan los siguientes:

Babaria, champú Protector Cabellos Teñidos o con mechas, en el etiquetado aparecen 500 mililitros, pero en realidad contiene 466.7 mililitros.

ION, champú para cabellos teñidos, de un litro, en realidad tiene 982.4 mililitros.

Por otro lado, los que tienen leyendas que no están comprobadas y demostradas científicamente, se muestran los siguientes:

Babaria, Champú Protector Cabellos Teñidos o con mechas.

Colóra, Shampoo Post-Tinte.

John Frieda Radiant Red, Shampoo para cabello rojo.

Kö Essential, Shampoo Sólido regeneración y color

Martha Debayle Hair Tech, Color defender Shampoo

Teknia Color Stay, Shampoo Protector cabellos coloreados

Dentro de los todos los productos que analizó la Profeco, llegaron a la conclusión, que de todas las características puestas a prueba, corroboran que gran parte de ellas tienen una calidad cosmética entre buena y muy buena. Además de resaltar que la calidad del desempeño, dependerá de los tipos de ingredientes del champú, sus formulaciones, la longitud de la melena y los tratamientos que tenga nuestro cabello.

Fuente: Revista del CONSUMIDOR

La Profeco aclara que el deslave del tinte, no dependerá en su totalidad del champú que usemos, todo dependerá del color que se emplee, dentro de la explicación se observa que los tintes rojos son los que tienen un decoloro más rápido y severo a diferencia de los tintes chocolate.