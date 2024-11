Profeco: Levantan denuncia contra establecimientos tras abusos en el Buen Fin 2024

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido un total de 139 reclamaciones de clientes descontentos durante los dos días del Buen Fin 2024, la mayoría de ellas en establecimientos situados en la Ciudad de México, luego de que no todo lo que se dijo en las promociones resultó ser verdad, ya que varios compradores ya se han comenzado a quejar a través de las redes y otros medios acerca de los establecimientos participantes.

Las principales reclamaciones de los clientes durante los dos primeros días del Buen Fin 2024 incluyeron: no adherirse al precio estipulado, no cumplir con la oferta, no cumplir con la promoción, anular la compra y rechazar la entrega del producto.

De esta manera, Iván Escalante, el director de la Profeco, ha liderado las inspecciones a los establecimientos, además de brindar orientación a 6 mil 135 individuos mediante el Teléfono del Consumidor y las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO).

Con un cierre a las 19 horas del sábado, la Profeco comunicó que en las ODECO se instruyó a los individuos acerca de sus derechos, procedimientos que lleva a cabo la entidad, y se guió a aquellos cuyo impacto estuviera relacionado con otra entidad; y a través del Teléfono del Consumidor, se brindó asistencia a aquellos a quienes no se les respetaron las ofertas, promociones y los tiempos de entrega, o les cancelaron la compra, les negaron la entrega.

¿CUÁLES SON LOS ESTADOS MÁS REPORTADOS EN ESTE BUEN FIN 2024?

Las entidades que registran el mayor número de inconformidades son:

la Ciudad de México con 22

con 22 Le sigue el Estado de México con 15

con 15 Jalisco con 11

con 11 Coahuila con 10

con 10 Oaxaca con 8

con 8 Veracruz con 8

con 8 Tabasco con 6

con 6 Tamaulipas con 6

con 6 Nuevo León con 6

con 6 Guanajuato con 5

¿CUÁLES SON LAS TIENDAS CON MÁS QUEJAS EN EL BUEN FIN 2024?

Walmart

Coppel

Bodega Aurrera

Soriana

Sam's Club

Sears

Liverpool

Chedraui

Elektra

Movistar