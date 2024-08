Profeco: Estos son los helados y paletas de Holanda que retirará del mercado

En una medida para proteger a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha anunciado el retiro de 12 productos de helados y paletas de la marca Holanda. La decisión surge tras descubrir que estos productos no cumplen con las normas oficiales mexicanas y presentan información engañosa en sus etiquetas.

En un exhaustivo análisis realizado a 27 marcas populares, la Profeco detectó que estas 12 incumplían con las normas oficiales mexicanas y engañaban a los consumidores con información falsa en sus etiquetas.

¿POR QUÉ RETIRARÁN ESTOS PRODUCTOS?

De acuerdo con el titular de la Profeco, David Aguilar Romero, dijo que en el análisis que se realizó se encontraron productos que no deben consumir los niños y no cuentan con el sello de advertencia. Estos productos no están hechos con leche 100 por ciento de vaca a pesar de que dice que sí lo son.

De igual manera, el envase no tiene el nombre o denominación del producto, no cumple con la norma de etiquetado, tiene exceso de azúcares o sodio y no presentan con sellos de exceso de azúcares.

Para llevar a cabo este análisis, Profeco revisó una variedad de productos, incluyendo:

11 helados con o de grasa vegetal de sabores fresa y chocolate.

con o de grasa vegetal de sabores fresa y chocolate. Siete helados de crema de leche en sabores fresa y chocolate.

de crema de leche en sabores fresa y chocolate. Un alimento helado de origen vegetal.

Ocho paletas de agua.

La revisión se centró en varios aspectos clave, incluyendo la cantidad de azúcares totales, el contenido de proteínas, grasas, carbohidratos, y el contenido energético. También se evaluó la calidad sanitaria de los productos.

ESTOS SON LOS PRODUCTOS DE HOLANDA QUE SERÁN RETIRADOS

David Aguilar, titular de Profeco, dijo que estos productos que serán retirados se publicaran en la Revista del Consumidor del mes de agosto, los afectados incluyen:

Holanda Cremissimo, sin azúcar sabor chocolate (610 gramos): Contiene edulcorantes no recomendables para menores de edad.

Contiene edulcorantes no recomendables para menores de edad. DASS sabor chocolate: El envase indica un litro, pero contiene solo 550 gramos.

El envase indica un litro, pero contiene solo 550 gramos. Helado Precíssimo sabor chocolate y fresa: Declara 946 mililitros, pero solo tiene 483.

Declara 946 mililitros, pero solo tiene 483. Helado Precíssimo sabor fresa: Similar al anterior, con un contenido real de 483 mililitros.

Similar al anterior, con un contenido real de 483 mililitros. Helados El Edén sabor fresa y chocolate (un litro): Estos dos no están hechos con leche 100% de vaca como se indica en el etiquetado.

Estos dos no están hechos con leche 100% de vaca como se indica en el etiquetado. ICE Top Helado (2.2 kilogramos): Carece de la denominación del producto, violando las normas oficiales.

Carece de la denominación del producto, violando las normas oficiales. Paleta Amor Coketo, sabor tamarindo sin azúcar (cuatro paletas): Falta de sellos de etiquetado frontal y no adecuado para menores de edad.

Falta de sellos de etiquetado frontal y no adecuado para menores de edad. Paleta Toysicle sabor naranja (210 gramos): Falta de sellos de etiquetado frontal y uso de imágenes inadecuadas.

Falta de sellos de etiquetado frontal y uso de imágenes inadecuadas. Paleta Pelón Pelo Rico, sabor tamarindo con chile y limón (paquete de 6 piezas): No declara el contenido de limón.

No declara el contenido de limón. Alimento helado sabor chocolate con avellanas: No cumple con las normas de etiquetado.

No cumple con las normas de etiquetado. Paleta Helado Holanda Solero sabor limón: Puede inducir a confusión por su denominación y falta de información sobre la adición de vitamina C.

La Procuraduría continúa trabajando para asegurar que los consumidores reciban productos que cumplan con las normativas de seguridad y veracidad en el etiquetado.