Profeco: Estos son los datos que debe tener un contrato al adquirir servicios o productos

Los contratos son documentos oficiales que deben cumplir con ciertos datos y requisitos, con los que se hará el cumplimiento de obligaciones y derechos de dos o más partes, para ello la relevancia de que contenga toda la información clara.

La Profeco, resalta la gran importancia de dicho proceso, por eso resalta los datos que deberá llevar un contrato de servicios o productos. Para que no te sorprendan, te diremos la información que debe hacer en un contrato y qué hacer ante su incumplimiento.

¿QUÉ DEBE TENER UN CONTRATO?

Los contratos de algún servicio o producto consiste en el acuerdo mutuo entre dos o más partes, en el que se especifican diversas obligaciones que se deberán cumplir en tiempo y forma.

Por lo que es necesario que cuente con todos los datos necesarios y que sean acordes a lo estipulado, con la finalidad de que haya un correcto acuerdo, evitando la violación de los derechos del consumidor y del proveedor. Debe contar con la siguiente información, según la Procuraduría Federal del Consumidor:

Nombre del contrato .

. Tipo, objeto y número de contrato .

. Quién lo celebra.

Cláusulas.

Lugar y fecha de acuerdo

Firmas.

Es fundamental que cada cláusula deberá estar redactado en español para que haya un fácil entendimiento para el realizador. Todos los datos del producto, la persona que lo va a adquirir y el prestador del servicio deberán tener concordancia.

En caso de que la información mencionada en el documento no sea acorde a lo establecido, la Profeco recomienda a los consumidores no firmarlo, o si tienes aún dudas de su aceptación, de igual manera se recomienda no firmar, no te dejes engañar con presiones.

Por otro lado, se resalta que la Ley Federal de Protección al Consumidor, te proporciona 5 días hábiles para hacer la respectiva cancelación, decisión que no te debe generar ningún tipo de responsabilidad.

¿CÓMO DENUNCIAR EL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO?

En caso de que el prestador de servicios o de producto, caiga en el incumplimiento de lo acordado, entonces será posible hacer la respectiva denuncia ante la Profeco, siendo los encargados en proteger y hacer válidos los derechos de los consumidores.

Fuente: X @Profeco

Ya sea que te comuniques a los teléfonos de 55 55688722 o al 800 4688 722, de igual manera podrás hacer la denuncia desde algunos de sus correos oficiales, ya sea al denunciasprofeco@profeco.gob.mx o denunciapublicitaria@profeco.gob.mx. En caso de requerir la asesoría de alguno de sus profesionales, entonces envía un email al asesoria@profeco.gob.mx.