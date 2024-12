Profeco: Estas son las 5 mejores cremas corporales

La Fiscalía Federal del Consumidor (Profeco) seleccionó las cinco cremas corporales más destacadas tras examinar casi 50 productos disponibles en México.

La revista del Consumidor de diciembre presenta la investigación llevada a cabo entre el 16 de agosto y el 15 de octubre de 2024, donde se evaluaron elementos como la humectación, la veracidad de los datos de los productos, el contenido neto, el pH, la irritabilidad y la estabilidad ante cambios bruscos de temperatura.

LAS MEJORES CREMAS CORPORALES SEGÚN PROFECO

La crema Palmolive Neutro Balance, que contiene vitaminas C y E, se encuentra en la quinta posición, con una presentación de 400 mililitros. El producto satisface el reporte de contenido neto y tiene un costo medio de 100 pesos en el mercado. Además, posee un pH de 7.1. La escala de pH se evalúa entre 1 y 14, donde 1 representa el nivel más ácido y 14 el más alcalino; por lo tanto, se considera que el 7 es neutral.

La crema corporal que ocupó la cuarta posición es la Vasenol Intensive Care con manteca pura de cacao. En su versión de 400 mililitros, recupera la piel seca. El producto satisface el reporte de contenido neto y posee un costo medio de 81 pesos en el mercado. Además, posee un pH de 7.4.

En la tercera posición se encuentra la crema corporal Jergens que contiene un origen natural de karité africano. Manteca de karité, presentada en un volumen de 400 mililitros. El producto satisface el reporte de contenido neto y tiene un costo medio de 85 pesos en el mercado. Además, posee un pH de 7.

En segundo lugar se encuentra la crema corporal St. Ives Avena y Karité se destaca en su versión de 532 mililitros. El producto satisface el reporte de contenido neto y posee un costo medio de 73 pesos en el mercado. Además, posee un pH de 7.3.

En primer lugar, se colocó la crema Nivea Regeneración Intensiva con humectación profunda, en una presentación de 400 mililitros. El producto satisface el reporte de contenido neto y posee un costo medio de 73 pesos en el mercado. Además, posee un pH de 6.6.

EL ANÁLISIS DE PROFECO

Profeco también reportó acerca de las cremas para el cuerpo que no satisfacieron alguno de los criterios evaluados, tal como sucedió con el producto de Kutxtal Herbolaria Moderna, que ofrece declaraciones que no son consistentes. No verificó tampoco la observancia del acuerdo para la utilización del emblema Hecho en México.

Otro producto que recibió una calificación incorrecta son los productos de Ylux, que se distinguen por sus fragancias de coco, mandarina y lavanda. Estas tres versiones "no humectan", de acuerdo con la Profeco. Además, emplean la expresión "aprox." para aludir a su contenido neto, lo que les permite no acatar una Norma Oficial Mexicana.

Al llevar a cabo 1,039 evaluaciones a los 47 productos analizados, la Profeco determinó que las cinco siguientes cremas corporales vendidas en México son las más adecuadas para su aplicación en piel seca o extremadamente seca.