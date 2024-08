Profeco: esta es la marca de pan blanco con menos azúcar, pero con un importante detalle

En la edición de abril de 2024 de su Revista, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un estudio que reveló cuál es la marca de pan blanco con menor contenido de azúcar disponible en el mercado nacional.

Este estudio, que abarcó diversas marcas de pan blanco entre octubre y noviembre de 2023, también sirvió para evaluar el cumplimiento de diversas normas mexicanas de etiquetado y calidad.

ESTA ES LA MARCA DE PAN BLANCO CON MENOS AZÚCAR

En esta ocasión, el pan blanco de la marca Lecaroz se destacó como el que tiene una menor cantidad de azúcar, con solo 3.9 gramos por cada 100 gramos de producto, a pesar de declarar 71 gramos en su etiqueta.

Este pan, fabricado en México y disponible en una presentación de 550 gramos, también contiene 600 miligramos de sodio, 10.2 gramos de proteína, 5.7 gramos de grasa, 2 gramos de fibra, 53.5 gramos de carbohidratos y 307 kcal de contenido energético.

CON MENOS AZÚCAR, PERO NO NECESARIAMENTE EL "MEJOR"

Sin embargo, aunque cumple con las normas sanitarias, la Profeco identificó varias irregularidades en el etiquetado del producto. El estudio reveló que, aunque Lecaroz declara un contenido neto de 550 gramos, el producto solo contiene 456 gramos.

Además, no se especifica el azúcar como "azúcar añadido" en la etiqueta, incumpliendo la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Esta norma establece los requisitos de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, asegurando que la información proporcionada sea clara, veraz y no induzca al error.

Por estas razones, la Profeco subrayó la importancia de revisar cuidadosamente las etiquetas de los productos antes de comprarlos, para evitar confusiones y asegurar una elección informada y responsable por parte de los consumidores.