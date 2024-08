¿Cómo prevenir los fraudes en compras de Facebook? Según la Profeco

Aunque su popularidad ya no es la misma, las ventas en Facebook siguen siendo funcionales para diversas personas, siendo una opción diferente para los vendedores y compradores para adquirir los productos que ellos desean. Muchos la usan, pero eso no implica que no podamos ser víctimas de fraude.

Por esa razón, la Profeco, resalta la importancia de ser cuidadosos al momento de adquirir algún producto. Para ello te explicaremos las recomendaciones para evitar estos sucesos, y la manera en que puede hacer una denuncia, en especial si sufres de algún fraude o robo de identidad.

¿QUÉ HACER SI ME ESTAFAN POR FACEBOOK?

En las plataformas de Facebook e Instagram, para diversas personas se ha convertido en un sitio en el que pueden comprar diversos artículos, una nueva forma de adquirir productos de forma digital. De todos modos, no estamos exentos de sufrir algún tipo de fraude, por lo que debemos ser cuidadosos al momento de adquirir ciertos productos.

En la Revista del CONSUMIDOR de la Profeco, resalta que para prevenir algún mal momento, hay que seguir algunos tips, los cuales nos ayudarán a proteger tu información y dinero, sigue las recomendaciones que te mencionaremos a continuación:

No abras enlaces sospechosos y no compartas ningún tipo de contraseña, ya que es una forma en la que podrían robar tu información. Al momento de hacer una compra, tómalo con calma y no permitas que te presionen, de ser necesario pregunta sobre el artículo e investiga un poco sobre las evaluaciones previas de otros compradores. Verifica que el usuario de qué país es y la creación de su perfil. Siempre emplea pagos de confianza, tu dinero es importante.

Otras recomendaciones que se hacen es que evites comunicarte de forma privada con el vendedor, no le proporciones datos personales, siempre analiza al vendedor considerando sus reseñas anteriores, y en caso de ventas con grandes cantidades en efectivo, debes tener cuidado.

En caso de ser víctima de fraude, se recomienda reportar la publicación ante la plataforma de Meta, copia el URL y toma diversas capturas de pantalla para tener las evidencias, posteriormente se encargarán de eliminar la publicación de venta para que otros posibles compradores no sean víctimas.

También se recomienda enviar el reporte de la página de fraude al correo de monitoreodetiendas@profeco.gob.mx, hacer una denuncia ante el Ministerio Pública. Adicionalmente, podrás denunciar fraudes de compras por Facebook a las siguientes autoridades:

Para página sospechosa: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al 5552425100 ext. 5086

Abuso o delito cibernético: cert-mx@sspc.gob.mx o @CNAC_GN (cuenta de X)

Con toda la información que la revista de la Profeco podrá prevenir que roben tu información, las estafas por internet cambian constantemente, por lo que debemos ser cuidadosos, con la finalidad de prevenir cualquier mal momento, realiza la denuncia en los contactos que ya te proporcionamos.