Profeco califica a este suero como el mejor

Nuestro cuerpo necesita estar hidratado para funcionar de forma óptima. Si no tenemos suficiente líquido en el cuerpo, las funciones esenciales como la circulación de la sangre no se realizan adecuadamente y los órganos no reciben los nutrientes necesarios, de modo que su rendimiento será menos eficiente.

Es muy importante conocer que bebidas hidratantes pueden ayudar a recuperar adecuadamente los líquidos que perdemos por la deshidratación y evitar una descompensación a nuestro organismo.

Para informar adecuadamente a la población, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizó estudio de calidad a la marca de sueros ´Electrolit´ y esta es la calificación obtenida para esta famosa bebida.

En la Revista del Consumidor se habla de los aspectos que el Laboratorio Nacional del Consumidor tomó en cuenta para analizar a Electrolit.

En el estudio se tomaron en cuenta los siguientes puntos para el estudio de la bebida:

-Información al consumidor.

-Azúcares.

-Contenido energético.

-Calidad sanitaria.

-Contenido Neto.

-Edulcorantes no calóricos.

-Minerales.

-Vitaminas.

Según la Profeco, Electrolit de 625 mililitros presenta información completa al consumidor en su etiqueta, obtuvo buena calificación en calidad sanitaria y contenido neto, 20 kilocalorías de contenido energético.

Su contenido en minerales es correcto de acuerdo a la Revista del Consumidor:

-Calcio: 8 miligramos/100 mililitros

-Magnesio: 4.9 miligramos/100 mililitros

-Potasio: 77.6 miligramos/100 mililitros

-Sodio: 63 miligramos/100 mililitros

Según conclusiones de Profeco, el consumo del suero Electrolit no es malo, pero se debe tener cuidado de no consumirlo en exceso ya que puede provocar un desequilibrio en el organismo.

Cabe recordar que, para mantener una hidratación adecuada, es de vital importancia consumir de 1 a 2 litros de agua diariamente y en caso de sentir insolación, tomar suero que nos ayude a compensar los líquidos que hemos perdido.