Profeco: así puedes denunciar cuando no te respeten un precio exhibido

La dependencia ofrece varios canales para que los consumidores señalen prácticas indebidas en establecimientos comerciales

Por: César Omar Leyva

Según información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), si en algún establecimiento al momento de pagar no te respetan el precio anunciado o te obligan a pagar algún tipo de propina mediante publicidad engañosa, debes saber que hay varios canales para denunciar dichas prácticas y que el lugar sea sancionado.

La Profeco alertó a los consumidores para que se denuncien malas costumbres como falta de comprobantes de compra o deficiencias en las medidas de seguridad, además de las antes mencionadas.

Mediante un comunicado, se dio a conocer que los consumidores tienen derecho a que se respeten los precios que se exhiben y también denunciar cuando no se entreguen notas, no se vendan kilos completos o no se entreguen litros completos según el caso.

Profeco ofrece varios canales para que los consumidores denuncien prácticas irregulares como el incumplimiento de precios, la obligación de pagar propinas, publicidad engañosa, falta de comprobantes de compra, o deficiencias en las medidas de seguridad de un establecimiento.

ASÍ PUEDES DENUNCIAR

Si te encuentras en alguna de estas situaciones, puedes presentar tu denuncia fácilmente llamando al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 o 800 468 8722. También puedes hacerlo por escrito en cualquier Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) o enviando un correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

Para presentar tu denuncia, solo necesitas proporcionar el nombre o razón social del establecimiento, su dirección completa, y una breve descripción de los hechos.

La Profeco verificará el caso y, de comprobarse que se están vulnerando los derechos de los consumidores, tomará medidas inmediatas, que pueden incluir sanciones económicas al proveedor infractor.