¿Cuándo y dónde ver el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

Este lunes 1 de septiembre, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, tras haberse cumplido 11 meses desde que asumió el cargo.

La mandataria federal, primera mujer en ocupar la titularidad del Ejecutivo en México, dará cuenta de los avances y pendientes de los 100 compromisos pactados al inicio de su administración; cabe destacar que al evento asistirán integrantes de su gabinete ampliado, representantes de la sociedad civil y comunidades indígenas.

¿DÓNDE SE TRANSMITIRÁ EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE SHEINBAUM?

El informe será transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del Gobierno de México y del canal oficial de YouTube de la presidenta, el acto está programado a las 11:00 horas, tiempo del Centro. Ese mismo día, Claudia Sheinbaum tiene previsto acudir por la noche a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, adelantó que no permanecerá en las actividades posteriores.

¿EL 1 DE SEPTIEMBRE SE CONTEMPLA COMO DÍA FERIADO?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 1 de septiembre no es día de descanso obligatorio, por lo que las actividades laborales y escolares se realizarán de manera regular. En particular, estudiantes de educación básica regresarán a clases ese mismo día, dando así inicio a las actividades del ciclo escolar 2025-2026.

¿ESTARÁ PRESENTE LÓPEZ OBRADOR EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO?

Respecto a la posibilidad de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador asista al acto, Sheinbaum aclaró que no lo invitó, debido a que AMLO tomó la decisión, al concluir su mandato, de retirarse de la vida pública, y por ello omitió invitarlo respetando su decisión.

“Me gustaría mucho invitarlo, pero él ha tomado la decisión de retirarse; yo respeto mucho esa decisión del presidente López Obrador”, argumentó.

Cabe resaltar que la presidenta adelantó que el 1 de octubre, al cumplirse un año de su toma de posesión como titular del Ejecutivo, encabezará otro informe masivo que se llevará a cabo en el Zócalo capitalino, donde se prevé la asistencia de miles de simpatizantes de la morenista.