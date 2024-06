¿Por qué Nutri NO es Leche? Profeco explica por qué le exigió cambiar su nombre

Tras un estudio, la Procuraduría compartio las razones por las cuales Nutri tuvo que eliminar la palabra "leche" de su marca

Por: Andrés Manuel Contreras Alaniz

En México, la leche de vaca ha sido tradicionalmente vista como uno de los alimentos más saludables, especialmente para grupos de edades como niños y adolescentes.

Sin embargo, recientemente ha surgido controversia en torno a productos como Nutri Leche, que según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no cumplen con los estándares para ser denominados como leche.

¿POR QUÉ NUTRI NO ES LECHE?

La Profeco reveló tras un estudio efectuado entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, que Nutri Leche presenta diversas inconsistencias en su presentación y composición. A pesar de ser comercializada como un producto lácteo, los resultados del laboratorio de la dependencia indican que dista significativamente de la leche de vaca tradicional.

Ricardo Sheffield Padilla, el entonces titular de Profeco, fue contundente al afirmar que Nutri Leche no cumple con los requisitos para ser considerada leche. "No es leche y no debiera llamarse Nutri Leche", expresó Sheffield, subrayando que el producto no proviene directamente de la vaca, sino que es artificial y combina componentes lácteos de manera no convencional.

CONTENIDO NUTRICIONAL DE NUTRI

Uno de los puntos más críticos señalados por Profeco es el contenido nutricional inferior de Nutri Leche en comparación con la leche de vaca genuina, particularmente en cuanto a proteínas. Esta disparidad plantea dudas sobre la veracidad de la publicidad asociada al producto, acusándola de engañosa.

Ante la presión regulatoria, Nutri Leche se vio obligada a ajustar su nombre, desechando el término "leche" y conservando solo "Nutri", para cumplir con los lineamientos establecidos por Profeco. Estos esfuerzos responden a la iniciativa de las autoridades mexicanas por evitar que los consumidores sean inducidos a error por productos que no cumplen con los estándares definidos para la leche.

Cabe recordar que hasta la fecha, autoridades como la Profeco continúan vigilantes para asegurar que los consumidores mexicanos puedan tomar decisiones informadas sobre los productos que adquieren.