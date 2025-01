¿Por qué nos da hipo de forma repentina? Esto dice la UNAM

¿No soportas el hipo en tu abdomen? Los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México nos explica las causas y formas para eliminarlo

Por: Karla Salinas

Todo es tranquilidad, hasta que comienzas a tener hipo de forma repentina. Algo es algo que no dura mucho tiempo, su presencia es muy incómoda y molesta, puesto que ejerce cierta presión en tu abdomen, además de sacarte el aire.

Algo que es algo normal o común, sigue siendo un misterio para muchos de nosotros, el motivo de su origen o aparición. Ante tal duda existencial, la UNAM nos explica por qué aparece, aclarando la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez.

¿QUÉ CAUSA EL HIPO?

La UNAM, explica en una de sus investigaciones, que suele ser una respuesta corporal, generando la contracción de los músculos respiratorios, causando que tengamos esa sensación en el abdomen y pecho, además de generar ese sonido característico.

El hipo, de forma repentina, es algo inesperado que nadie espera ver. Los expertos de la máxima casa de estudios, resaltan que su presencia puede deberse a muchos factores, entre ellos se destaca lo siguiente:

Podría ser el indicio de efectos gástricos, ya sea reflujo, gastritis, problemas en el esófago o algún tipo de inflamación en el abdomen.

Padecimientos emocionales, se desencadenan en personas con depresión, estrés o ansiedad.

Cuando tenemos el estómago lleno de alimentos o por burbujas de gas.

¿CÓMO QUITARLO RÁPIDAMENTE?

Existen muchas formas de quitarlo, son remedios caseros que en algún momento las abuelas no has recomendado para eliminar el hipo repentino, aunque su eficacia no te asegura nada, aun así puedes intentarlo para ver qué alternativa es tu preferida. La UNAM recomienda intentar con las siguientes opciones:

Toma agua fría de un solo trago, u opta por hacer gárgaras.

Mantén la respiración hasta donde te sea posible, hasta un máximo de 20 segundos.

Respira en una bolsa de papel.

Acuéstate boca arriba y dobla tus rodillas

Normalmente, suele ser algo que en cuestión de minutos se te pasa, pero hay casos en los que se genera el hipo crónico. El padecimiento puede durar hasta varias semanas, por lo que se recomienda acudir con un médico para que verifique que no sea ocasionado por otra enfermedad. Incluso, si el hipo perdura por más de 48 horas o días, serán una señal clave para tener cuidado y considerar una visita al doctor para que no afecte tu rutina. Dinos, ¿qué truco usas para eliminarlo?