¿Por qué no puedes viajar después de bucear? Esto dice la ciencia

Al visitar una playa, las actividades acuáticas son imprescindibles. El bucear es un paseo turístico en el que puedes conocer la vida marina que habita en los mares, logrando sorprenderte con animales únicos, llenos de colores y un paisaje único.

Los expertos en la ciencia, resaltan que al bucear, no se recomienda viajar en avión, debido a las afectaciones de salud que podrían provocar. Es así que a continuación te revelaremos cómo puede afectar a tu salud y cuánto tiempo debes esperar para volar nuevamente.

¿POR QUÉ AL BUCEAR NO PUEDO VIAJAR EN AVIÓN?

Recientemente, me encontré con un video en el que aseguraban que no debías tomar un vuelo después de bucear, algo que desde el momento en el que lo leí me sorprendió, puesto que no sabía que eso debía de realizarse.

Después de investigar, ya tengo la respuesta concisa a tal hecho. La ciencia menciona que al sumergirnos en el mar, nuestro cuerpo es capaz de acumular nitrógeno, debido al tanque de gas que se usa para poder respirar. Claramente, conforme más tiempo nos quedamos, el consumo de nitrógeno es mayor.

Una vez que salimos a la tierra, nuestro cuerpo se encarga de desechar paulatinamente el nitrógeno, pero al no permitir un tiempo adecuado de expulsión y al viajar en avión, dichas moléculas a una gran latitud pueden expandirse, generando la enfermedad de descompresión.

La enfermedad de descompresión, ocurre cuando hay una disminución brusca en la presión, causando afectaciones cerebrales, desde una sensación de fatiga leve, hasta afectación en el oído interno, por lo que debemos tener cuidado para no llegar al hospital. Esto puede ocurrirle a las personas que al subir a la superficie lo hagan muy rápido después de bucear a una profundidad considerable.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBE PASAR PARA VOLAR DESPUÉS DE BUCEAR?

La clave para evitar cualquier malestar es muy sencilla, sencillamente es el tiempo de reposo que le demos a nuestro cuerpo, se menciona que pueden ser de 2 hasta 24 horas, esto dependerá de la cantidad de nitrógeno que llegamos a respirar.

Al desconocer la rapidez en que nuestro cuerpo es capaz de desecharlo, se recomienda que mínimo esperemos unas 12 horas, así nos aseguraremos de evitar cualquier malestar, mientras reposemos más tiempo será mucho mejor.

Ahora que ya sabes la información de la ciencia, evitarás cualquier situación al momento de viajar en avión. Recuerda seguir las indicaciones anteriores y disfruta de tus siguientes vacaciones en la playa.