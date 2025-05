Este miércoles 9 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no encabezó la tradicional conferencia de prensa matutina conocida como "la mañanera", lo que generó dudas y especulaciones entre los medios de comunicación y la opinión pública.

La tradicional 'Mañanera del Pueblo', fue encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

¿POR QUÉ NO ESTUVO CLAUDIA SHEINBAUM EN LA MAÑANERA DEL 9 DE ABRIL?

Claudia Sheinbaum no estuvo presente en la mañanera del día de hoy, debido a un compromiso diplomático, ya que viajó a Honduras para participar en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebra los días 8 y 9 de abril.

Rodríguez destacó la participación de Claudia Sheinbaum en la CELAC: "Es un viaje breve, permanecerá allá unas horas, por lo que hoy mismo estará de regreso".

La secretaria de Gobernación mencionó que la mañanera se realizó sin la mandataria porque se tenía que hablar de diversos temas importantes, entre ellos los paquetes turísticos de Semana Santa, que está por iniciar, y de la autoeficiencia energética.

Desde el pasado viernes 4 de abril, la mandataria confirmó su asistencia al evento regional luego de mantener una llamada telefónica con su homóloga hondureña, Xiomara Castro, actual presidenta pro tempore de la Celac. Según relató la propia Sheinbaum el lunes previo al encuentro, la insistencia y la cordialidad de Castro fueron determinantes para tomar la decisión de viajar.

"Ella nos invitó y, pues, difícil decirle que no. Es muy persistente, ya lo había comentado y me convenció porque al principio, pues... aquí tenemos mucho trabajo y parece mentira, pero medio día que no estés también representa no atender otros temas. Pero primero es por eso", explicó la presidenta mexicana sobre su ausencia en Palacio Nacional antes de emprender el viaje.

La participación de Sheinbaum en la cumbre refleja su intención de continuar fortaleciendo los lazos regionales y promover una agenda común entre los países de América Latina y el Caribe. La Celac, desde su fundación, ha sido un espacio para el diálogo político, la cooperación económica y la integración social de las naciones del hemisferio sur.

A pesar de que su agenda nacional permanece activa, la mandataria consideró que este tipo de foros internacionales también son parte fundamental de sus funciones, sobre todo en un momento en que México busca posicionarse como un actor clave en la región.