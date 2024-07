¿Por qué es tendencia el Club de las 5 am en TikTok y qué es?

En los últimos meses, el "Club de las 5 am" se ha popularizado en TikTok, convirtiéndose en una tendencia que despierta la curiosidad y el interés de millones de usuarios.

El llamado "Club de las 5 a.m." promete un aumento en la productividad y un mejor aprovechamiento del día. Sin embargo, ¿qué sustento científico tiene esta práctica?

¿POR QUÉ ES TENDENCIA EL CLUB DE LAS 5 AM?

Este concepto, que promueve levantarse a las 5 de la mañana para maximizar la productividad, ha sido adoptado por figuras destacadas como el CEO de Apple, Tim Cook, y el director ejecutivo de American Online (AOL), Tim Armstrong.

En una entrevista con el medio australiano Financial Review, Cook mencionaba que "la mañana es tuya. O debería decir, la madrugada es tuya", mientras que Armstrong asegura que "la vida es demasiado emocionante como para pasarla durmiendo".

Para muchos gurús de la productividad, levantarse temprano es visto como el truco definitivo para mejorar el rendimiento. El "Club de las 5 am" en TikTok no solo incluye a empresarios de alto nivel, sino también a miles de usuarios que comparten sus experiencias y consejos sobre cómo madrugar puede transformar sus vidas.

¿QUÉ DICE LA CIENCIA SOBRE EL CLUB DE LAS 5 AM?

La ciencia no respalda completamente esta tendencia. El hábito de madrugar está fuertemente influenciado por la genética y los ritmos circadianos de cada persona.

De acuerdo con el método del reloj biológico, cada individuo es más productivo en ciertas horas del día, según sus cronotipos personales.

¿CÓMO INTENTARLO?

Si se decide probar el "Club de las 5 am", se recomienda hacerlo gradualmente. Un estudio publicado en la revista Nature Communications sugiere tres factores clave, los cuáles son:

Asegurar las horas necesarias de sueño

Hacer ejercicio regularmente

Consumir un desayuno nutritivo y equilibrado.

No obstante, Russel Foster, director del Instituto del Sueño y Neurociencia Circadiana en la Universidad de Oxford, menciona que, si no se logra ser productivo desde las 5 de la mañana como Tim Cook, no es malo, ya que cada quien debe identificar sus horas más productivas y así aprovecharlas al máximo.

De este modo, mientras el "Club de las 5 am" puede ser beneficioso para algunos, no es una fórmula mágica aplicable a todos. La clave está en conocer y respetar los propios ritmos biológicos para alcanzar la máxima productividad.