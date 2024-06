¿Por qué Elektra de Salinas Pliego deberá pagar 24 mil mdp al SAT?

Luego de que el décimo octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó un amparo, Grupo Elektra, empresa de Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar una multa millonaria que asciende a los 24 mil millones de pesos.









Se resolvió que en 2008, Elektra habría registrado omisiones en materia fiscal, las que corresponden al ejercicio del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por el monto de 2 mil 11 millones de pesos aproximadamente, de acuerdo con las actualizaciones del adeudo fiscal.









La empresa de Salinas Pliego no realizó este pago debido a supuestas pérdidas que tuvo por haber vendido acciones de otras empresas, por lo que intentó impugnar la decisión de la autoridad tributaria, a través de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).









Magistrados del décimo octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinaron este miércoles que Grupo Elektra está obligado a cubrir ese adeudo al otorgarle la razón al Servicio de Administración Tributaria (SAT).









Elektra impugnó en dos ocasiones la decisión del Servicio de Administración Tributaria mediante un juicio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin embargo, ambas instancias fueron negadas.









DECLARACIONES DE SALINAS PLIEGO

Por su parte, desde 2020, Ricardo Salinas Pliego ha asegurado que su empresa, Grupo Salinas, no ha dejado de pagar impuestos y mediante su cuenta oficial de X, compartió el siguiente comunicado:









"Las acusaciones o afirmaciones de parte de mi amigo el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos, no es cierto, pagamos muchísimo, yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos; nada más falso, Grupo Salinas paga y paga muchísimo", aseguró Salinas Pliego en un video.









De igual manera, acusó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de "extorsionar empresarios", por lo que dijo que únicamente pagaría "lo correcto", según afirmó:









"Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen ´si me pagas la mitad te la perdono´, y nosotros no cedemos ante la extorsión; por eso no aceptamos ningún descuento, no vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración", declaró el dueño de Elektra.