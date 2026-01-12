¿Por qué el gobierno bloqueará los números no vinculados con la CURP?

A partir del 9 de enero, México implementó un nuevo esquema para la telefonía móvil que obliga a todos los usuarios, tanto de prepago como de pospago, a vincular su número de celular con una identificación oficial y su CURP. La medida estará vigente hasta el 30 de junio, y quienes no realicen el trámite corren el riesgo de que su línea sea deshabilitada por las compañías telefónicas.

EL OBJETIVO DEL REGISTRO

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó esta medida el 8 de diciembre y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Según las autoridades, la iniciativa busca eliminar el anonimato en los números de teléfono y prevenir su uso en actividades ilícitas. Telcel y otros operadores han recordado que se trata de una disposición obligatoria, recomendando a sus clientes completar el trámite cuanto antes para evitar interrupciones en el servicio.

¿CÓMO FUNCIONA EL REGISTRO OBLIGATORIO?

El nuevo padrón aplica a:

Líneas nuevas y existentes

Líneas físicas y eSIMs

Usuarios de prepago y pospago

Anteriormente, solo las líneas de pospago estaban plenamente asociadas a un contrato. Con esta medida, todos los números deberán contar con información que permita identificar al titular real.

DATOS QUE SE SOLICITARÁN

Los operadores solo podrán resguardar información mínima y confidencial:

Nombre completo o razón social

CURP o RFC

o RFC Número telefónico

Tipo de identificación presentada

Resultado y fuente de validación de identidad

La CRT establece que estos datos deben protegerse mediante medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, y solo pueden ser utilizados para fines de identificación.

TRÁMITE EN LÍNEA Y PRESENCIAL

El registro puede realizarse de dos formas:

En línea: mediante la plataforma de Telcel (telcel.com/vinculatulinea), donde se debe subir identificación oficial, proporcionar CURP y realizar una prueba de vida (selfie). El sistema permite tres intentos antes de requerir atención presencial.

y realizar una (selfie). El sistema permite tres intentos antes de requerir atención presencial. Presencial: en Centros de Atención a Clientes del operador, presentando INE o pasaporte y CURP. Para personas extranjeras, se requiere pasaporte vigente y CURP temporal. Las personas morales deben presentar RFC y constancia de situación fiscal.

Límites de registro

Personas físicas: hasta 10 líneas

Personas morales o con actividad empresarial: sin límite específico, siempre que presenten documentación fiscal

Cambio de operador

Si un usuario cambia de compañía, deberá identificarse nuevamente con el nuevo proveedor. La desvinculación de la línea anterior será automática, sin necesidad de un trámite adicional.

Plataformas de consulta y gestión

Se crearán dos herramientas tecnológicas:

Plataforma de consulta de líneas: permitirá a los usuarios verificar qué números están asociados a su nombre y desvincular aquellos que no reconozcan.

Plataforma de gestión: para que los operadores realicen los procesos de vinculación y desvinculación.

En zonas afectadas por emergencias, los operadores podrán habilitar temporalmente líneas no vinculadas por un periodo determinado por la autoridad, generalmente 15 días.

CONSECUENCIAS DE NO REGISTRAR TU LÍNEA

Si no se realiza la vinculación dentro del plazo oficial:

La línea puede ser deshabilitada

Se perderá temporalmente el servicio

Será necesario completar el registro para reactivarla

RECOMENDACIONES FINALES