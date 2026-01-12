Hallan crematorio clandestino en refugio de perros de Cuajimalpa; Brugada descarta desarrollo inmobiliario

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que en el Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, fue localizado un crematorio clandestino, además de graves irregularidades en las condiciones de higiene y seguridad para perros y gatos.

Durante una conferencia, Brugada aseguró que el traslado de más de 900 animales del refugio representó un "rescate histórico" realizado en cumplimiento de una orden judicial, y negó que el gobierno capitalino tenga algún interés en el predio.

Dijo que su administración no autorizará que el terreno sea destinado a un desarrollo inmobiliario y que respetará plenamente la resolución judicial que determine a quién corresponde su restitución.

TRASLADO DE ANIMALES BUSCA PROTEGERLOS

La mandataria capitalina señaló que las condiciones en las que operaba el refugio eran incompatibles con cualquier causa de defensa animal. Detalló que se documentó la presencia de ratas que atacaban a los animales y presentó imágenes que calificó como "muy gráficas" para evidenciar la situación al interior del lugar.

Brugada hizo un llamado a los colectivos animalistas a observar la realidad de lo que ocurría en el refugio y aclaró que el traslado de los animales no tuvo como objetivo maltratarlos, sino protegerlos ante el riesgo sanitario y de seguridad.

Finalmente, afirmó que los perros y gatos rescatados se encuentran actualmente en buenas condiciones, bajo atención profesional y con cuidados adecuados, y consideró necesario abrir un diálogo con organizaciones defensoras de animales para establecer las condiciones mínimas que deben cumplir los albergues en la capital.