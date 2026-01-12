Diócesis de Culiacán adelanta horarios de misa por inseguridad; no baja la asistencia de fieles

Ante la persistente crisis de inseguridad en la capital de Sinaloa, la Diócesis de Culiacán hizo ajustes en los horarios de las misas para programarlas más temprano, confirmó el obispo Jesús José Herrera Quiñónez.

El prelado explicó que la mayoría de las parroquias, especialmente en la ciudad de Culiacán, optaron por adelantar los horarios como una medida de adaptación a las condiciones actuales de violencia e inseguridad, una decisión que continúa vigente, sobre todo durante la temporada invernal, cuando oscurece más temprano.

NO HAY DISMINUCIÓN DE ASISTENCIA

Herrera Quiñónez señaló que, pese a estos cambios, no se ha registrado una disminución en la asistencia de los fieles, ya que la comunidad católica se ha ido adaptando a una nueva dinámica en la vivencia de su fe.

El obispo reflexionó sobre el contexto social que atraviesa la región y advirtió que, aunque la violencia no debe normalizarse, sí puede convertirse en una cultura con la que la sociedad termina conviviendo.

LLAMADO A NO NORMALIZAR LA VIOLENCIA

"Vivimos en una sociedad que tiene una cultura de violencia, de inseguridad, de desapariciones, de muerte. No es posible normalizarla; sabemos que en determinado momento se suscita algo y volvemos a nuestras casas, a replegarnos. La violencia no se normaliza, pero sí se puede convertir en una cultura con la que vamos transitando", expresó.

La Diócesis reiteró que estas medidas buscan salvaguardar la integridad de los asistentes, sin dejar de cumplir con la misión pastoral de acompañar espiritualmente a la comunidad en medio de un entorno complejo.