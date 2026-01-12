Termina la segunda tormenta invernal, pero llega el frente frío 28: heladas de hasta -15 °C

La segunda tormenta invernal que azota a gran parte del país comenzará a alejarse este 13 de enero, pero el frío continuará. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ingreso del frente frio 28 hará interacción con un canal de baja presión sobre el golfo de México para mantener temperaturas gélidas.

Además, se prevén lluvias y posibles heladas en buena parte del país durante toda esta semana. Se espera que la mañana de este martes 13 la tormenta invernal se desplazará sobre Coahuila provocando un ambiente muy frío en el noroeste, norte y noreste de México.

También se pronosticó que persistirá la probabilidad de nieve, aguanieve o lluvia engelante en zonas de Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Se prevé que por la tarde la tormenta invernal se moverá hacia Texas, Estados Unidos, dejando de afectar directamente al territorio nacional.

FRENTE FRIO 27 AFECTA EL SURESTE

Mientras tanto, el frente frío número 27 continuará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, generando lluvias intensas a torrenciales en Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La Conagua informó que la masa de aire polar asociada mantendrá un ambiente frío a muy frío en el centro, oriente y sureste del país, además de un evento de "Norte" fuerte a intenso en el litoral del golfo de México y el istmo y golfo de Tehuantepec, el cual disminuirá durante la noche.

¿CUÁNDO LLEGA EL FRENTE FRÍO 28?

Además de la información antes presentada, se dio a conocer que del martes 13 al jueves 16 de enero, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México interactuará con el frente frío número 28 y una vaguada en altura, generando chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país, además de un descenso de temperatura muy notorio.

ESTADOS CON TEMPERATURAS EXTREMAS Y HELADAS

Para la madrugada del miércoles 14 de enero, se pronostican temperaturas mínimas extremas: