Nacional / México

Calendario SEP 2026: ¿Cuándo es el primer puente oficial de enero?

El inicio del año trae días de descanso establecidos por autoridades educativas, esto genera ajustes en rutinas escolares, laborales y administrativas

Ene. 12, 2026
Estudiantes de educación básica regresan a clases este 12 de enero, mientras el calendario de la SEP ya contempla los próximos días de suspensión escolar
Estudiantes de educación básica regresan a clases este 12 de enero, mientras el calendario de la SEP ya contempla los próximos días de suspensión escolar

Millones de niñas, niños y adolescentes regresan a las aulas este lunes 12 de enero, marcando el cierre oficial del periodo vacacional de diciembre. Aunque el retorno a clases apenas comienza, la atención de la comunidad escolar ya se centra en los próximos días de descanso establecidos en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El primer megapuente del año ya tiene fecha confirmada y beneficiará tanto a la comunidad escolar como a otros sectores, ya que incluye un día festivo oficial a nivel nacional.

Según el calendario de la SEP, el primer fin de semana largo de 2026 será de cuatro días, del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero. El viernes 30 de enero se suspenden las clases por la realización del Consejo Técnico Escolar Ordinario, mientras que el lunes 2 de febrero habrá descanso con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, que se recorre al lunes para formar el puente.

PUENTES Y SUSPENSIONES DE CLASES EN 2026 SEGÚN LA SEP

En lo que resta del ciclo se contemplan varios días sin actividades escolares, incluyendo puentes, megapuentes y el periodo vacacional de Semana Santa.

Las fechas de los puentes y suspensiones de clase en lo que resta del año son:

· 30 de enero al 2 de febrero 2026

· 27 de febrero 2026

· 13 al 16 de marzo 2026

· 27 de marzo 2026

· 30 de marzo al 10 de abril 2026 - Vacaciones de Semana Santa

· 1 de mayo 2026

· 5 de mayo 2026

· 15 de mayo 2026

· 29 de mayo 2026

· 26 de junio 2026

· 3 de julio 2026

POSIBLE MEGAPUENTE ADICIONAL

En el caso del viernes 1 de mayo de 2026, hasta el momento no se ha confirmado la suspensión de clases el lunes 4, lo que permitiría unir ese día con el martes 5 de mayo y generar un megapuente de cinco días. No obstante, esta decisión dependerá de un anuncio oficial posterior por parte de las autoridades educativas.

El calendario de la SEP continuará siendo la principal referencia para la planeación escolar y administrativa durante el resto del ciclo lectivo.

Fernanda Rodríguez
