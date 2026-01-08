Esperan regreso a clases normales en escuelas de Cajeme

Tras el regreso a las escuelas por parte de maestros para el Taller Intensivo de Personal Docente, no se registraron reportes de robos o daños en los planteles de Cajeme tras el periodo vacacional, por lo que se espera retomar actividades normales el próximo lunes.

Cristian Copado López, representante en la región del Yaqui del Movimiento Magisterial Sonorense, recordó que el periodo de invierno generalmente transcurre con normalidad por ser más corto que el verano, además que los padres de familia respondieron a los llamados que hizo la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para fomentar el cuidado de las escuelas de Cajeme, así como el resto del estado.

“Regularmente pasa sin problemas porque está corto el periodo, no está extenso, normalmente en verano es cuando tenemos ese problema, pero hubo mucho fomento por parte de la Secretaría para este periodo y de alguna u otra manera se fomenta entre los padres de familia que nos echan la mano con esos cuidados”, abundó.

Acciones de la autoridad para el cuidado escolar

Copado López confirmó que los maestros pertenecientes al movimiento regresaron a las escuelas este jueves para el taller que marca el calendario escolar y no reportaron ningún problema de robo, vandalismo o situaciones que pudieran impedir retomar el ciclo escolar.

Estado actual y expectativas para el ciclo escolar

Previo al inicio de vacaciones que arrancaron formalmente el 22 de diciembre, las autoridades educativas hicieron el llamado a padres de familia, directivos, docentes y corporaciones de seguridad pública con el fin de que se involucraran en el cuidado de las escuelas y reportaran a los números de emergencia cualquier hecho sospechoso.

Ante esos buenos resultados, se espera que las cerca de 500 escuelas de nivel básico de Cajeme retomen actividades el próximo lunes y regresen a las aulas los aproximadamente 70 mil estudiantes con miras a terminar su ciclo escolar en verano.