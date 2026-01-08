Taxistas de Cajeme piden eliminación de impuestos

Taxistas colectivos de Cajeme hicieron un llamado a los gobiernos estatal y municipal para que se retiren el impuesto por Cobro de Sitio, así como el de Industria y Comercio a inicios de año, que representa egresos superiores a los dos mil pesos por unidad adicionales a todos los gastos corrientes que tienen para operar.

Adolfo Arias Castillo, delegado del transporte de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies), manifestó que estos impuestos son una carga para los taxistas de Cajeme, quienes además cubren la renovación de licencias, placas, entre otros, generando egresos importantes en una temporada en la que el pasaje tiende a bajar.

El impuesto municipal oscila entre los 500 a 600 pesos, mientras que el estatal va de los mil a los mil 500 pesos, el cual pagan los taxistas concesionados a inicios de año, mientras que hay operadores irregulares quienes evitan esas aportaciones por no contar con las concesiones correspondientes, lo que aseguró Arias Castillo, da pie a competencia desleal en Cajeme.

Llamado a la autoridad para la derogación de impuestos

"Nosotros les pedimos que quiten ese cobro de piso, que quiten ese cobro de industria y comercio para que haya igualdad, porque hay muchos que trabajan sin permiso", abundó.

El dirigente del gremio aclaró que no está en contra de que operadores sin concesión se ganen la vida trabajando, pero sí pidió a la autoridad la derogación del impuesto para que haya un suelo parejo.

La organización tiene en el centro de Obregón 34 carros concesionados que operan actualmente en rutas colectivas, quienes además hicieron el llamado a que se avance en la regularización del gremio, luego que el proceso se detuviera y no lograra concretarse.