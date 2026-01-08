Alfonso Durazo y Javier Lamarque supervisan obras en Cajeme

El gobernador Alfonso Durazo y el alcalde Javier Lamarque Cano supervisaron los avances de la modernización de la Laguna de Náinari y Parque Infantil Ostimuri, así como la rehabilitación de las calles del Parque Industrial de Ciudad Obregón e inauguraron la rehabilitación de la calle Noche Buena, aledaña al terreno donde se construyen las casas para el bienestar, en la colonia Maximiliano R. López.

El mandatario estatal explicó que se cambió la red de drenaje sanitario, red de agua potable y se pavimentó la calle Nochebuena, desde la avenida 5 de Febrero a la calle Coahuila.

“Esta calle tiene un kilómetro de longitud, 13 millones de pesos de inversión, son 2 kilómetros de guarniciones, incluye algo que no se ve, pero es imprescindible, toda la red de drenaje y agua potable, que es lo más caro de este proyecto, y 127 tomas domiciliarias. Con esta obra beneficiamos a la colonia Maximiliano R. López”, expresó el mandatario estatal al entregar la vialidad rehabilitada, acompañado por el alcalde y del secretario del Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega.

FORO AL AIRE LIBRE CONCLUIRÍA EN MARZO

Durante su recorrido por la Laguna de Náinari, Durazo Montaño adelantó que para marzo de este año aproximadamente concluirá la construcción del foro al aire libre aledaño al discóbolo, mismo que servirá para presentaciones artísticas y eventos en la también llamada Novia de Cajeme, con un cupo de 800 personas.

“SERÁ EL PARQUE MÁS GRANDE DEL ESTADO”

En cuanto al Parque Infantil Ostimuri, entre enero y febrero se hará la licitación para que inicie la segunda etapa, de un total de 3. El compromiso, dijo Alfonso Durazo, es que para antes de que concluya su gobierno el Parque Infantil se convierta en el más grande de Sonora.

“Vamos a abordar también el Deportivo Álvaro Obregón, lo vamos a rescatar, lo vamos a dejar y lo vamos a entregar a Cajeme, vamos a revivir la ciudad, esta ciudad que fue orgullo y ejemplo modelo de desarrollo urbano a nivel nacional y que se perdió. Vamos a sentirnos muy orgullosos, no solo por los cajemenses, por los sonorenses, al tener un espacio de esta naturaleza”, dijo.

Con ello, el complejo conformado por la Laguna de Náinari, Parque Infantil y Deportivo Álvaro Obregón se convertirá en un punto de atracción turística para impulsar la afluencia de visitantes y activación económica.

80 millones de pesos fue la inversión inicial para la primera etapa de modernización del Parque Infantil y la construcción del foro al aire libre.