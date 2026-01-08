Sube precio del pasaporte mexicano: hay espacio para atender en oficinas de Cajeme

El precio del pasaporte mexicano tuvo un ajuste a partir del primero de enero que va del 3.77 al 3.88 por ciento, dependiendo del tiempo por el que se tramite, y se tienen espacios disponibles para atender a los cajemenses que quieran acudir por el documento a la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El pasaporte por tres años tuvo un aumento del 3.77 por ciento, luego de haber pasado de mil 730 pesos del año pasado a mil 795 pesos que costará este año, con una variación de 65 pesos.
Para seis años pasó de 2 mil 350 del año pasado a 2 mil 440 pesos que entró en vigor a inicios del 2026, lo que representa un incremento de 90 pesos, equivalente al 3.83 por ciento.
El ajuste más significativo en términos porcentuales se dio en el de diez años con un 3.88 por ciento, reflejando un incremento de 160 pesos o un 3.88 por ciento, que dejó la tarifa en 4 mil 280 pesos para este año.
Requisitos y procedimiento para tramitar el pasaporte en Ciudad Obregón
También se tiene la disponibilidad del pasaporte por un año para las personas menores de tres años de edad con un costo de 920 pesos, que el año pasado se tuvo en 885 pesos.
Entre los requisitos se encuentran la identificación oficial vigente, acta de nacimiento CURP, llenado de solicitud, comprobante de pago y acudir directamente a las oficinas de enlace, ubicadas en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón.
Para hacer una cita se puede marcar o enviar un mensaje de Whatsapp al 5589-324827, o hacerlo a través del portal citas.sre.gob.mx para ver la disponibilidad.