Benéfico para usuarios que se mantenga tarifa del transporte

Mantener las tarifas del transporte urbano sin incrementos a inicios del 2026 es una medida justa para los usuarios, especialmente mientras no se logre la suficiencia de unidades para lograr un buen servicio, afirmó el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme, Luis Acosta Cárdenas.

Luego que el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, informara sobre la inversión para modernizar el sistema del transporte y garantizar la movilidad accesible a la comunidad, el líder sindical dijo que es justo para el usuario, sobre todo mientras no haya condiciones adecuadas de servicio.

Opinión del sindicato sobre la tarifa y el servicio

"Es muy benéfico para el pasajero que no se hagan incrementos a la tarifa del transporte urbano, y a pesar de que se tienen aumento en los costos de operación como comúnmente pasa principio de año creemos que es justo que mientras no se tenga un sistema de transporte adecuado se mantenga la tarifa actual"

Pese a que los camiones siguen siendo insuficientes para brindar un buen servicio, reconoció que las 41 nuevas unidades que han llegado a Cajeme representan un avance para la recuperación del sistema del transporte urbano.

"A pesar de que no son las suficientes para poder dar un buen servicio sí se ha ido avanzando".

Esos 41 camiones que llegaron al municipio son unidades nuevas que reciben el subsidio estatal que amortigua los gastos de operación y permite mantener las tarifas actuales sin lacerar al usuario ni a los transportistas.

"Por otra parte los camiones que se están integrando al plan de transporte del gobierno del estado en su mayoría son unidades nuevas que entran a un programa de subsidio por lo cual se les apoya por parte del gobierno para amortiguar los gastos de operación".