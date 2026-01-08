  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 8 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Sigue reparación de hundimientos en Cajeme

El Oomapasc atendió más de 200 durante el transcurso del año pasado

Ene. 08, 2026
Sigue reparación de hundimientos en Cajeme

Al menos 3 socavones se encuentran pendientes de ser atendidos actualmente por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), mientras que en 2025 se atendieron 219, informó el director técnico, Jesús Antonio Ponce Zavala.

"De enero a diciembre del año pasado se atendieron 219 hundimientos mayores, fue un trabajo extraordinario, es algo que nuestro alcalde Javier Lamarque ha estado instruyendo, atacar esta parte. Esos hundimientos por lo regular suceden donde la infraestructura sanitaria ya cumplió su vida útil, se hace en los colectores donde hay mayor volumen de agua, sucede regularmente cuando se suscitan las lluvias, ya que el agua pluvial entra y funcionan los colectores a alta presión", explicó.

Entre las principales colonias en donde se registró esta situación el año pasado destacan la Morelos, Libertad, Hidalgo, Zona Norte, Alameda, Fraccionamiento Otancahui, Las Fuentes y Chapultepec.

Actualmente están pendientes de atenderse el socavón de la calle Jalisco y 300, así como otros 2 en la colonia Ladrillera, dijo.

Reiteró su llamado para que los habitantes no arrojen preservativos ni toallas húmedas al drenaje, pues siguen extrayéndose volúmenes de tapones que se hacen por este tipo de materiales, los cuales causan el derrame de aguas negras.

Detalló que un cambio de colector puede llegar a costar hasta 12 millones de pesos, mientras que también debe invertirse en la pavimentación de la calle.

El Oomapas cuenta con un presupuesto anual de 40 millones de pesos aproximadamente para dar mantenimiento a la red, lo que se suma a inversiones extraordinarias.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Alfonso Durazo y Javier Lamarque supervisan obras en Cajeme
Ciudad Obregón

Alfonso Durazo y Javier Lamarque supervisan obras en Cajeme

Enero 08, 2026

El gobernador de Sonora entregó la rehabilitación de la calle Valle del Yori, aledaña al terreno donde se construyen las casas para el bienestar

Esperan regreso a clases normales en escuelas de Cajeme
Ciudad Obregón

Esperan regreso a clases normales en escuelas de Cajeme

Enero 08, 2026

Los maestros regresaron a los planteles al Taller Intensivo de Personal Docente

Sube precio del pasaporte mexicano: hay espacio para atender en oficinas de Cajeme
Ciudad Obregón

Sube precio del pasaporte mexicano: hay espacio para atender en oficinas de Cajeme

Enero 08, 2026

Las oficinas de enlace de la SRE operan con normalidad en el CUM de Ciudad Obregón