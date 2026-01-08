Sigue reparación de hundimientos en Cajeme

Al menos 3 socavones se encuentran pendientes de ser atendidos actualmente por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), mientras que en 2025 se atendieron 219, informó el director técnico, Jesús Antonio Ponce Zavala.

"De enero a diciembre del año pasado se atendieron 219 hundimientos mayores, fue un trabajo extraordinario, es algo que nuestro alcalde Javier Lamarque ha estado instruyendo, atacar esta parte. Esos hundimientos por lo regular suceden donde la infraestructura sanitaria ya cumplió su vida útil, se hace en los colectores donde hay mayor volumen de agua, sucede regularmente cuando se suscitan las lluvias, ya que el agua pluvial entra y funcionan los colectores a alta presión", explicó.

Entre las principales colonias en donde se registró esta situación el año pasado destacan la Morelos, Libertad, Hidalgo, Zona Norte, Alameda, Fraccionamiento Otancahui, Las Fuentes y Chapultepec.

Actualmente están pendientes de atenderse el socavón de la calle Jalisco y 300, así como otros 2 en la colonia Ladrillera, dijo.

Reiteró su llamado para que los habitantes no arrojen preservativos ni toallas húmedas al drenaje, pues siguen extrayéndose volúmenes de tapones que se hacen por este tipo de materiales, los cuales causan el derrame de aguas negras.

Detalló que un cambio de colector puede llegar a costar hasta 12 millones de pesos, mientras que también debe invertirse en la pavimentación de la calle.

El Oomapas cuenta con un presupuesto anual de 40 millones de pesos aproximadamente para dar mantenimiento a la red, lo que se suma a inversiones extraordinarias.