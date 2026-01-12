El registro civil reveló la lista de los nombres más populares del 2025:¿Está el tuyo entre los más usados?

Cada año, los registros civiles actualizan las listas de los nombres más frecuentes al momento de inscribir nacimientos. En 2025, se mantuvo la preferencia por nombres que han sido populares durante la última década, aunque también se observó un crecimiento en opciones más recientes, impulsadas por figuras públicas, series internacionales y personajes del entretenimiento.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las familias continúan optando por nombres cortos y de fácil pronunciación, tanto en zonas urbanas como rurales. A la par, los nombres compuestos siguen presentes, principalmente aquellos con raíces religiosas o tradicionales, aunque con menor frecuencia que en años anteriores.

NOMBRES FEMENINOS MÁS REGISTRADOS EN 2025

Durante este año, los siguientes nombres encabezaron las listas nacionales para niñas:

Mikaela

Eugenia

Regina

Sofía

Emma

Lucía

Aitana

María Fernanda

Luna

Zoe

NOMBRES MASCULINOS MÁS REGISTRADOS EN 2025

En el caso de los niños, estos fueron los nombres que se repitieron con mayor frecuencia en los registros oficiales:

Santiago

Mateo

Sebastián

Leonardo

Matías

Daniel

Emiliano

Miguel Ángel

Diego

Alejandro

El análisis de los nombres más populares ofrece una mirada a los valores y preferencias de las familias mexicanas. La exposición constante a producciones audiovisuales, música y deportes ha influido de manera notable en la toma de decisiones, al igual que el deseo de originalidad sin perder referencias tradicionales.