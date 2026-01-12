Detienen a rector de Universidad Autónoma de Campeche por posesión de drogas

La comunidad académica salió en defensa de la Universidad Autónoma de Campeche (Uacam) luego de la detención de su rector, el Doctor José Alberto Abud Flores, ocurrida este lunes en la capital del estado por el delito de posesión simple de droga, según informaron autoridades locales.

La aprehensión del rector generó una ola de críticas dentro y fuera de la institución debido a la forma en que fue ejecutada y por la posibilidad de que el caso derive en una intervención externa en la vida universitaria.

DETENCIÓN "INJUSTIFICADA Y CONTRARIA A ESPÍRITU DEMOCRÁTICO", AFIRMAN

A través de un comunicado conjunto, consejeras y consejeros universitarios de la Uacam expresaron su "más enérgico y categórico rechazo" a los hechos y calificaron la detención como "profundamente deplorable, injustificada y contraria al espíritu democrático".

Asimismo, denunciaron que personal ajeno a la institución habría intentado convocar de manera paralela al Consejo Universitario con el objetivo de destituir al rector, acción que consideraron una "intromisión inadmisible" en la autonomía universitaria.

EXIGEN LIBERACIÓN INMEDIATA; ANUIES RESPALDA

Los consejeros exigieron respeto irrestricto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche, el cese de cualquier intento de injerencia externa en los asuntos internos y la liberación inmediata del rector José Alberto Abud Flores, con apego a derechos humanos y debido proceso.

La postura fue respaldada a nivel nacional. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) emitió un pronunciamiento en el que demandó a las autoridades actuar con estricto apego a la ley y garantizar respeto a la autonomía universitaria.

Para el organismo, que agrupa a las principales universidades públicas y privadas del país, es "fundamental que se garantice el acceso a la verdad y la justicia, esclareciendo los hechos sin sesgos políticos".