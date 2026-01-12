  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 12 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Detienen a rector de Universidad Autónoma de Campeche por posesión de drogas

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior demandó garantizar respeto a la autonomía universitaria

Ene. 12, 2026
El consejo de la universidad y la ANUIES piden esclarecer el caso.
El consejo de la universidad y la ANUIES piden esclarecer el caso.

La comunidad académica salió en defensa de la Universidad Autónoma de Campeche (Uacam) luego de la detención de su rector, el Doctor José Alberto Abud Flores, ocurrida este lunes en la capital del estado por el delito de posesión simple de droga, según informaron autoridades locales.

La aprehensión del rector generó una ola de críticas dentro y fuera de la institución debido a la forma en que fue ejecutada y por la posibilidad de que el caso derive en una intervención externa en la vida universitaria.

DETENCIÓN "INJUSTIFICADA Y CONTRARIA A ESPÍRITU DEMOCRÁTICO", AFIRMAN

A través de un comunicado conjunto, consejeras y consejeros universitarios de la Uacam expresaron su "más enérgico y categórico rechazo" a los hechos y calificaron la detención como "profundamente deplorable, injustificada y contraria al espíritu democrático".

Asimismo, denunciaron que personal ajeno a la institución habría intentado convocar de manera paralela al Consejo Universitario con el objetivo de destituir al rector, acción que consideraron una "intromisión inadmisible" en la autonomía universitaria.

imagen-cuerpo

EXIGEN LIBERACIÓN INMEDIATA; ANUIES RESPALDA

Los consejeros exigieron respeto irrestricto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche, el cese de cualquier intento de injerencia externa en los asuntos internos y la liberación inmediata del rector José Alberto Abud Flores, con apego a derechos humanos y debido proceso.

La postura fue respaldada a nivel nacional. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) emitió un pronunciamiento en el que demandó a las autoridades actuar con estricto apego a la ley y garantizar respeto a la autonomía universitaria.

Para el organismo, que agrupa a las principales universidades públicas y privadas del país, es "fundamental que se garantice el acceso a la verdad y la justicia, esclareciendo los hechos sin sesgos políticos".

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Diócesis de Culiacán adelanta horarios de misa por inseguridad; no baja la asistencia de fieles
Nacional / México

Diócesis de Culiacán adelanta horarios de misa por inseguridad; no baja la asistencia de fieles

Enero 12, 2026

El obispo dijo que la comunidad católica se ha adaptado a la nueva dinámica de la vivencia de su fe

Termina la segunda tormenta invernal, pero llega el frente frío 28: heladas de hasta -15 °C
Nacional / México

Termina la segunda tormenta invernal, pero llega el frente frío 28: heladas de hasta -15 °C

Enero 12, 2026

La Conagua informó que la masa de aire polar asociada mantendrá un ambiente frío a muy frío en el centro, oriente y sureste del país

Donald Trump amenaza con imponer 25% de aranceles a países que se alineen con Irán
Nacional / México

Donald Trump amenaza con imponer 25% de aranceles a países que se alineen con Irán

Enero 12, 2026

La declaración vuelve a elevar la tensión internacional en un contexto marcado por protestas internas en Irán, presiones económicas y advertencias