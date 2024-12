¿Por qué aparecieron drones por todo Nueva Jersey? Esta es la razón

Este lunes, el gobierno de Estados Unidos desveló el enigma de los drones detectados recientemente en Nueva Jersey, provocando un fuerte interés por la mezcla de drones registrados, aeronaves y estrellas perceptibles en el cielo.

Las autoridades de Estados Unidos sostienen que estos aparatos no constituyen ninguna amenaza para la seguridad del país.

En una conferencia de prensa por teléfono, John Kirby, miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, detalló que en la nación existen cerca de un millón de drones con registro legal.

Kirby enfatizó que estos aparatos son comunes y no es inusual verlos sobrevolando diversas zonas.

La declaración tiene como objetivo calmar a la opinión pública, que había debatido extensamente acerca de la esencia de los avistamientos.

A pesar de que estos eventos generaron interés e incluso teorías más atípicas, las autoridades sostienen que no existen razones para alarmarse.

"Los avistamientos incluyen una combinación de drones comerciales legales, drones de aficionados y drones de las fuerzas del orden, así como aviones, helicópteros e incluso estrellas que se confundieron por error como drones", explica.

JUST IN: White House National Security Comms Advisor Says Drone Activity Is Not Coordinated



"It´s not attributable to an actor for a purpose."



"We don´t see anything that indicates a national security or a public safety threat." pic.twitter.com/mA7jaaQxiR