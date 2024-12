Por estas razones no debes de responder al número que inicia con +5281

Con la llegada de la tecnología, nunca fue más fácil estafar a las personas, pues los delincuentes aprovechan el desconocimiento de las víctimas para delinquir y despojarle de sus pertenencias.

México no ha quedado exento de este flagelo, pues en los últimos años surgió una modalidad nueva, la cual consiste en una simple llamada telefónica.

Se trata de una llamada que inicia con el número +5281, por lo que si te marcan con ese número, no se te ocurra, ni por equivocación, contestar.

Y es que, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en 2023 se levantaron 3.5 millones de denuncias por fraudes vía telefónica, pero ahora han surgido nuevas modalidades de estafa.

Con el número +5281, los amantes de lo ajeno marcan en varias ocasiones, en espera de que la víctima "muerda el anzuelo" y responda la llamada.

POR ESTE MOTIVO NO DEBES RESPONDER AL NÚMERO +5281

De acuerdo con un reporte de las autoridades, la lada +5281 es de Monterrey, Nuevo León; la forma en que los estafadores lo hacen es marcar rápido y cortar simultáneamente.

Esto tiene el objetivo de que las personas regresen la llamada, la cual suele costar mucho.

Y no nada más es por teléfono, sino a través de una página de Facebook en la que ofrecen productos y la forma de pago es la siguiente: pagas el artículo y luego te bloquean.

Con estas llamadas telefónicas el estafador exige el pago de algún recibo atrasado, y a través de ellos se podrá saldar las cuentas fácilmente.

Estas llamadas se realizan a través de "bots" y tienen distintos propósitos, promociona productos que no existen, hasta el robo de datos bancarios.

Pero, elevando el nivel, los estafadores llaman para sacar información personal de la víctima que recibe la llamada.

Así que no caiga en estas estafas, y la máxima recomendación es que si no conoce el número, o inicia con el +5281 lo mejor es no contestar.