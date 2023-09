¿Podrías recuperar tu dinero si vendieron tu artículo o prenda en una casa de empeño?

Si alguna vez te has encontrado en la situación en la que una casa de empeño ha vendido un artículo o prenda que dejaste como garantía debido a que no pudiste refrendar o desempeñar tu préstamo, no todo está perdido. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que existe la posibilidad de recuperar parte de tu dinero en forma de un remanente.

La Profecto especificó que el remanente se refiere a la cantidad de dinero que un consumidor puede recibir después de haber perdido la oportunidad de refrendar o desempeñar su prenda, y esta fue vendida por la casa de empeño.

Esto ocurre cuando el precio de venta del artículo es mayor al monto del préstamo, intereses, costos y comisiones que se hayan generado, generando así un excedente o utilidad que le pertenece al consumidor.

El remanente se da cuando el pago del refrendo o desempeño de la prenda no se realiza dentro del plazo pactado en el contrato. En ese caso la casa de empeño comercializa la prenda, y si el monto de su venta es mayor que el del préstamo, intereses y comisiones, la casa de empeño está obligada a entregar el remanente o demasía al consumidor.

¿CÓMO RECUPERAR EL ARTÍCULO?

-Una vez que haya pasado el plazo de refrendo o desempeño de la prenda, verifica en el contrato la fecha de comercialización y el período para recuperar el remanente.

-Acude a la casa de empeño para consultar si tu prenda ya fue vendida y si generó saldo a tu favor. Asegúrate de llevar tu contrato y una identificación.

-Si tienes saldo a tu favor, la casa de empeño deberá entregarte el remanente o demasía en efectivo.

La Profecto argumentó que la mayor parte de los consumidores que pierden sus prendas no solicitan el remanente o demasía correspondiente al que pueden ser acreedores, por lo que es muy importante hacer valer su derecho.