Personas que no pueden obtener su CURP certificada; conoce cómo hacerlo

La Clave Única de Registro de la Población (CURP) es un documento indispensable para todos los mexicanos, esto debido a que es solicitado para varios trámites legales y gubernamentales. Sin embargo; lo que pocos saben es que para que este documento tenga validez oficial debe estar certificada, en este sentido hay personas que no han conseguido completar este proceso esencial para validar su CURP.

A pesar de que la CURP puede ser descargada en línea ya contando con su certificación, algunos mexicanos no pueden obtener este documento de manera automática; es por ello que es necesario saber en qué casos los mexicanos no podrán acceder a este documento certificado y qué hacer para poder resolver esta situación y el trámite a realizar.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN OBTENER CURP CERTIFICADA?

La CURP se certifica de manera automática cuando los datos son iguales a los del Acta de Nacimiento capturada en la plataforma nacional del Registro Civil. En este sentido, las personas que sus datos no coincidan no podrán obtener su documento certificado. Debajo de la CURP se puede leer la leyenda: "CURP certificada: Verificada con el Registro Civil. Quienes no lo vean es porque no está concluido su trámite".

Así como dice la leyenda, se puede realizar un trámite para poder certificar tu CURP, y ahora te explicaremos el proceso para tener tus documentos en orden y con su validez ante las autoridades mexicanas.

El primer paso para certificar este documento es comprobar que el Acta de Nacimiento esté capturada en la plataforma nacional del Registro Civil. En caso de que no sea así o de que tenga algún error, la persona afectada debe contactarse para determinar el tipo de trámite a realizar. Al finalizar este proceso; la CURP se actualizará de manera automática.

Existen casos en que los datos de la CURP se encuentren correctos, sin embargo, el documento no esté certificado. Ante esta situación, el interesado deberá acudir a un Módulo para resolverlo, según las instrucciones publicadas por el Gobierno de México, es importante hacer esto pues la CURP certificada es la única que tendrá validez para algunos trámites.





Es importante que realices la consulta y descarga de tu CURP certificada con anticipación para realizar trámites de identidad personal. Puedes obtenerla ingresando a: https://t.co/kbBcsAAaPg En caso de errores acude a tu módulo de Registro Civil más cercano. pic.twitter.com/fVOGVRnNUQ — Gobernación (@SEGOB_mx) February 16, 2023