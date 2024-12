Perros abandonados en la Basílica de Guadalupe buscan un hogar

Cada 12 de diciembre, millones de peregrinos se dirigen a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe. Entre ellos, no es raro ver perritos acompañando a los caminantes, algunos de los cuales recorren largas distancias, en busca de alimento o simplemente por solidaridad con la multitud.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que, al concluir la celebración, muchos de estos perros quedan abandonados en las inmediaciones del templo, ya que no tenían un dueño que los cuidara y, al irse los peregrinos, no regresan con ellos.

Este fenómeno de abandono de perros "peregrinos" ha sido una triste realidad durante años. A medida que la multitud se dispersa, estos animales se quedan en la zona del Tepeyac, vulnerables y sin hogar.

Para mitigar esta situación, el gobierno de la Ciudad de México ha tomado medidas, y la Secretaría del Medio Ambiente ha iniciado acciones para rescatar y proteger a estos perritos.

UNA OPORTUNIDAD DE ADOPCIÓN

Este año, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México ha puesto en adopción a un grupo de perritos que quedaron en la Basílica. En total, 11 perros fueron rescatados y están buscando un nuevo hogar.

Estos animales, que han sido cuidadosamente alimentados, desparasitados y atendidos, ahora esperan encontrar una familia que les brinde cariño y un hogar seguro.

Los perros rescatados tienen edades que van de los 2 a los 9 años y son de diferentes tamaños, desde pequeños hasta más grandes. Muchos de ellos han recibido tratamiento para sarna y otras afecciones, y se encuentran en proceso de recuperación. Una vez que estén completamente sanos, estarán listos para ser adoptados.

ASÍ PUEDEN DARLES UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Si deseas adoptar uno de estos perritos, puedes comunicarte con la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México al teléfono 55 7326 1842. Los interesados deberán presentar una solicitud, cumplir con los requisitos establecidos y ofrecer un hogar responsable para los perros.

El abandono de animales durante las festividades no debe seguir siendo una práctica común. Por eso, las autoridades capitalinas hacen un llamado a la conciencia para que los peregrinos eviten dejar a sus mascotas atrás. Mientras tanto, aquellos que estén interesados en ofrecer un hogar a uno de estos perritos peregrinos pueden hacer una gran diferencia en la vida de un animal necesitado.