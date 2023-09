Periodistas amenazados están siendo protegidos con la Guardia Nacional: AMLO

En la mañanera de este viernes 29 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que con el apoyo de la guardia nacional se está combatiendo la delincuencia para proteger a los periodistas amenazados y desplazados.

Cuestionado en su conferencia de prensa mañanera sobre los periodistas desplazados y asesinados en lo que va del sexenio, el mandatario aseguró que su gobierno aplica todas las recomendaciones en la materia de organismo internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque aseguró que estas entidades, como las de la Organización de las Naciones Unidas, "están muy echadas a perder, derechizadas".

"Ahora se cuida más al pueblo que antes. Estamos trabajando para combatir la delincuencia y lo hemos demostrado, cuando llegamos a la presidencia no existía la Guardia Nacional, y ahora a través de ella hemos tenido grandes resultados", expresó AMLO.

AMLO sostuvo que en la mayoría de los casos de periodistas asesinados que se han registrado durante su gobierno, ahorita ya hay gente en la cárcel y no hay impunidad.

"Ya no hay la relación de complicidades y componendas que existía anteriormente, no hay que olvidar que se padeció de un narcoestado cuando el gobierno de Felipe Calderón", expresó, y reprochó que la prensa en gobiernos anteriores no criticaban la corrupción. Todo mundo callaba y siguen sin decir nada, gritan como pregoneros cuando se trata de hacer un señalamiento y callan como momias cuando se trata de proteger gobiernos autoritarios y corruptos", aseveró AMLO.

El mandatario federal reafirmó que para combatir las agresiones y asesinatos contra los periodistas y contra la población en general hay que seguir combatiendo la delincuencia.

"La Guardia Nacional nos ha ayudado bastante para reducir el índice de violencia, vamos a seguir trabajando día y noche para atrapar a los delincuentes y brindarle al pueblo la paz y tranquilidad que se merece", concluyó AMLO.