Pensiones Bienestar: Fechas de pago del 10 al 14 de noviembre de 2025 para adultos mayores

El Gobierno de México continuará con la entrega de los depósitos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2025 del programa Pensiones del Bienestar, los cuales se realizarán entre el 10 y el 14 de noviembre.

Estos apoyos económicos se depositan de forma directa en las cuentas de los beneficiarios a través del Banco del Bienestar, sin necesidad de intermediarios, con el fin de garantizar que los recursos lleguen de manera segura y oportuna a quienes más lo necesitan.

Durante esta semana, recibirán su pago los adultos mayores, quienes obtendrán un apoyo de 6200 pesos, así como las beneficiarias del programa Mujeres Bienestar, con un monto de 3000 pesos.

Las fechas específicas de depósito se determinan según la primera letra del primer apellido, de acuerdo con el calendario oficial emitido por la Secretaría del Bienestar.

¿CUÁNDO COMIENZAN LOS DEPÓSITOS?

De esta forma, los depósitos comenzarán el lunes 10 de noviembre con las personas cuyo apellido inicia con la letra G, continuando el martes 11 con la misma letra para otro grupo, mientras que el miércoles 12 corresponderá a quienes tienen apellidos que inician con H, I, J o K.

El jueves 13 será el turno de la letra L, y finalmente, el viernes 14 de noviembre se realizarán los depósitos para la letra M.

Los beneficiarios pueden confirmar si su apoyo ya fue depositado consultando su saldo en un cajero automático o a través de la aplicación del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos móviles.

Además, quienes necesiten acudir a una sucursal pueden localizar la más cercana mediante el mapa interactivo disponible en el portal oficial del Banco del Bienestar, el cual cuenta con más de tres mil sucursales distribuidas en todo el país, asegurando el acceso a los programas sociales en comunidades urbanas y rurales.