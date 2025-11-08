Encuentran cuerpos de una pareja desaparecida en Puebla desde octubre

Este 8 de noviembre, autoridades del municipio de Tilapa, en la región de la Mixteca poblana, localizaron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer que, según reportes preliminares, coinciden con una pareja reportada como desaparecida desde el pasado 14 de octubre en Izúcar de Matamoros.

El hallazgo se registró la mañana del sábado, cuando habitantes de la comunidad de Cuexpala alertaron a la Policía sobre la presencia de dos personas tiradas en un camino de terracería que conduce a los campos de caña de azúcar. La noticia generó consternación entre los vecinos de la zona.

AUTORIDADES CONFIRMAN EL HALLAZGO Y SOLICITAN APOYO DE LA FGE

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de dos cadáveres con el rostro severamente desfigurado, por lo que se solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para iniciar las investigaciones correspondientes.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Izúcar de Matamoros, donde se les practicarán las necropsias de ley para confirmar su identidad.

LAS VÍCTIMAS COINCIDIRÍAN CON UNA PAREJA DESAPARECIDA EN OCTUBRE

De manera preliminar, las autoridades informaron que las características físicas coincidían con las de Irma Daniela Perches Flores, de 20 años, y Francisco Javier Bravo Antonio, de 32, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde mediados de octubre.

Irma Daniela fue reconocida por varios tatuajes distintivos: una corona en el brazo derecho, el nombre "Araceli" en la espalda, "Mari" en la mano izquierda, una rosa con una serpiente en el brazo izquierdo y el número "1978" en el pie izquierdo.

Semanas antes, familiares y amigos de la joven habían realizado manifestaciones para exigir su localización, luego de que saliera de su domicilio sin avisar su destino. Por su parte, Francisco Javier fue visto por última vez en la colonia La Calera, en Izúcar de Matamoros, acompañado de Irma Daniela.

FISCALÍA INVESTIGA POSIBLE DOBLE HOMICIDIO

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas de muerte y determinar si se trató de un doble homicidio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se han revelado líneas de investigación. Las autoridades continúan con las diligencias para confirmar oficialmente la identidad de las víctimas y establecer el móvil del crimen.

El caso ha causado profunda tristeza en la región y reaviva la preocupación por los casos de desapariciones en el estado de Puebla.